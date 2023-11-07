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Тема дняШестеро парней зарабатывали на фиктивных ДТП
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Вышла на обгон: в страшном ДТП в Новосибирской области погибла 28-летняя девушка

Вторая машина вылетела в кювет

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Машина от удара сильно пострадала

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В Черепановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погибла 28-летняя девушка-водитель.

Как рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области, 7 ноября около 19:30 девушка за рулем автомобиля KIA Sportage двигалась со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. В месте, где разрешен обгон, девушка-водитель на полосу встречного движения, чтобы обогнать автомобиль. Во время этого маневра KIA столкнулась со встречным автомобилем Infiniti QX 70. За рулем последнего была 25-летняя девушка.

Из-за столкновения Infiniti съехал в правый по ходу кювет. 28-летняя женщина скончалась на месте. Пассажиры Infiniti, 25-летняя девушка и 26-летний парень, получили травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Вечером 6 ноября в Новосибирской области машина «Лада» столкнулась с грузовиком. В аварии погиб водитель легкового автомобиля.

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