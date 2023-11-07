Вышла на обгон: в страшном ДТП в Новосибирской области погибла 28-летняя девушка

В Черепановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП, в котором погибла
Как рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирской области, 7 ноября около 19:30 девушка за рулем автомобиля KIA Sportage двигалась со стороны Барнаула в сторону Новосибирска. В месте, где разрешен обгон, девушка-водитель на полосу встречного движения, чтобы обогнать автомобиль. Во время этого маневра KIA столкнулась со встречным автомобилем Infiniti QX 70. За рулем последнего была
Из-за столкновения Infiniti съехал в правый по ходу кювет.
Вечером 6 ноября в Новосибирской области машина «Лада» столкнулась с грузовиком. В аварии погиб водитель легкового автомобиля.