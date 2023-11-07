15 лет трагедии: как погибли два спасателя, которые отправились на помощь новосибирским рыбакам

Сегодня, 7 ноября, исполнилось 15 лет с гибели двух спасателей Аварийно-спасательной службы Новосибирской области Евгения Дудина и Сергея Бачурина. Они погибли во время поисков рыбаков в Обском водохранилище.
Трагедия случилась в 2008 году, тогда заместитель начальника новосибирского поисково-спасательного отряда АСС НСО Евгений Дудин и спасатель Серей Бачурин отправились на поиски пропавших рыбаков, лодка которых перевернулась. Жителей искали в акватории Обского водохранилища в районе деревни Бурмистрово Искитимского района.
Как сообщают на сайте центра ГО, ЧС и ПБ региона, во время поиска катер спасателей получил повреждения и затонул, специалисты погибли от переохлаждения. С ними также был один гражданский человек, который помогал в поисках, он также погиб.
Спустя год появилась информация, что по решению губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского семьям погибших выделили материальную помощь. У Евгения Дудина остались жена и двое детей. Точный размер помощи не разглашали, известно, что она превысила 100 тысяч рублей.
В июле в Обском водохранилище нашли тело 39-летнего новосибирцы, по словам жены, он упал с гидроцикла.