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15 лет трагедии: как погибли два спасателя, которые отправились на помощь новосибирским рыбакам

Катер во время поисков получил повреждения и затонул

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Вместе со спасателями был один гражданский, который помогал в поисках

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Сегодня, 7 ноября, исполнилось 15 лет с гибели двух спасателей Аварийно-спасательной службы Новосибирской области Евгения Дудина и Сергея Бачурина. Они погибли во время поисков рыбаков в Обском водохранилище.

Трагедия случилась в 2008 году, тогда заместитель начальника новосибирского поисково-спасательного отряда АСС НСО Евгений Дудин и спасатель Серей Бачурин отправились на поиски пропавших рыбаков, лодка которых перевернулась. Жителей искали в акватории Обского водохранилища в районе деревни Бурмистрово Искитимского района.

Как сообщают на сайте центра ГО, ЧС и ПБ региона, во время поиска катер спасателей получил повреждения и затонул, специалисты погибли от переохлаждения. С ними также был один гражданский человек, который помогал в поисках, он также погиб.

В поисках участвовал Евгений Дудин заместитель начальника Новосибирского поисково-спасательного отряда

В поисках участвовал Евгений Дудин заместитель начальника Новосибирского поисково-спасательного отряда

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Вместе с Евгением был спасатель Сергей Бачурин

Вместе с Евгением был спасатель Сергей Бачурин

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Спустя год появилась информация, что по решению губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского семьям погибших выделили материальную помощь. У Евгения Дудина остались жена и двое детей. Точный размер помощи не разглашали, известно, что она превысила 100 тысяч рублей.

В июле в Обском водохранилище нашли тело 39-летнего новосибирцы, по словам жены, он упал с гидроцикла.

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