15 лет трагедии: как погибли два спасателя, которые отправились на помощь новосибирским рыбакам

Спустя год появилась информация, что по решению губернатора Новосибирской области Виктора Толоконского семьям погибших выделили материальную помощь. У Евгения Дудина остались жена и двое детей. Точный размер помощи не разглашали, известно, что она превысила 100 тысяч рублей.

В июле в Обском водохранилище нашли тело 39-летнего новосибирцы, по словам жены, он упал с гидроцикла.