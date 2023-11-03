Одну фуру развернуло, другая врезалась в нее: момент ДТП на трассе «Иртыш» попал на видео

В социальных сетях опубликовали видео аварии на трассе из Новосибирска в Омск (Р-256 «Иртыш»), которая произошла 2 ноября. ДТП осложнило движение на участке.
Видео опубликовал канал «АСТ-54 Black» в Telegram. На кадрах видно, что фура разворачивается и перекрывает трассу. В этот момент в ее кузов врезается другой грузовик, который затем съезжает с дороги в кювет. После этого, по информации канала, на дороге собралась пробка из грузовиков. Точное место, в котором произошло ДТП, неизвестно.
НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.
Накануне, после сильного снегопада, в Новосибирске произошло ДТП, в которое попали сразу 15 машин. Они выстроились «паравозиком». Последствия попали на видео. Позже выяснилось, что причиной аварии могло стать то, что камаз не смог подняться в горку и начал катиться вниз. Эксперт объяснил, какое наказание может грозить виновнику ДТП.