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Одну фуру развернуло, другая врезалась в нее: момент ДТП на трассе «Иртыш» попал на видео

Движение было сильно затруднено

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По информации канала, авария произошла на омской трассе («Иртыш»)

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В социальных сетях опубликовали видео аварии на трассе из Новосибирска в Омск (Р-256 «Иртыш»), которая произошла 2 ноября. ДТП осложнило движение на участке.

Видео опубликовал канал «АСТ-54 Black» в Telegram. На кадрах видно, что фура разворачивается и перекрывает трассу. В этот момент в ее кузов врезается другой грузовик, который затем съезжает с дороги в кювет. После этого, по информации канала, на дороге собралась пробка из грузовиков. Точное место, в котором произошло ДТП, неизвестно.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

НГС обратился за комментарием в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области. На момент публикации ответ не поступил.

Накануне, после сильного снегопада, в Новосибирске произошло ДТП, в которое попали сразу 15 машин. Они выстроились «паравозиком». Последствия попали на видео. Позже выяснилось, что причиной аварии могло стать то, что камаз не смог подняться в горку и начал катиться вниз. Эксперт объяснил, какое наказание может грозить виновнику ДТП.

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АварияДТПФураНовосибирская область
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