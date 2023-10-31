Раньше был жилым. В Новосибирске загорелся двухэтажный дом — в огне была вся крыша

В ночь на 31 октября в Кировском районе Новосибирска загорелся двухэтажный дом, расположенный на улице Бурденко. Об этом пишет Telegram-канал «АСТ-54 Black».
На кадрах с места пожара, сделанных очевидцами, видно, что у дома горят крыша и верхний этаж. Дым стоит столбом.
По информации канала, этот дом был жилым, но недавно его расселили. О пострадавших не сообщается.
НГС обратился за подробностями в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области. Там пообещали уточнить информацию.
На прошлой неделе в Новосибирске загорелись два частных дома, и огонь перекинулся на кровлю СТО. Пожарные спасли из огня 18-летнего парня.