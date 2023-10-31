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Раньше был жилым. В Новосибирске загорелся двухэтажный дом — в огне была вся крыша

В соцсетях утверждают, что недавно дом был расселен

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В Новосибирске на улице Бурденко загорелся двухэтажный дом

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В ночь на 31 октября в Кировском районе Новосибирска загорелся двухэтажный дом, расположенный на улице Бурденко. Об этом пишет Telegram-канал «АСТ-54 Black».

На кадрах с места пожара, сделанных очевидцами, видно, что у дома горят крыша и верхний этаж. Дым стоит столбом.

По информации канала, этот дом был жилым, но недавно его расселили. О пострадавших не сообщается.

НГС обратился за подробностями в пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области. Там пообещали уточнить информацию.

На прошлой неделе в Новосибирске загорелись два частных дома, и огонь перекинулся на кровлю СТО. Пожарные спасли из огня 18-летнего парня.

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В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что пожар произошел на улице Бурденко, 20. Его площадь составила 285 кв. м. Пострадавших нет.

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