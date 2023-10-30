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В Екатеринбурге полицейские смеялись, пока на их глазах убивали аспиранта из Африки. Можно ли было его спасти?

Рассказываем историю трагической смерти Франсуа Нджелассили

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Уроженец Габона приехал в Екатеринбург больше 10 лет назад. Он собирался вернуться на родину

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В центре Екатеринбурга утром 18 августа убили аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили. Он приехал в Россию из Габона. За дракой, ставшей смертельной для Франсуа, наблюдали инспекторы ГИБДД. Они должны были охранять общественный порядок, но вместо этого шутили над потасовкой и даже не попытались разнять ее участников.

Наши коллеги из E1.RU рассказали все подробности этой дикой истории.

Как уроженец Габона оказался в Екатеринбурге

Франсуа Нджелассили было 32 года. Он приехал в Екатеринбург из Габона больше 10 лет назад в составе первой группы студентов из Африки. И тогда единственный из всех знал русский язык. Ему парня научил отец, который в свое время окончил московский вуз.

В Екатеринбурге Франсуа отучился на бакалавриате и в магистратуре института экономики и управления УрФУ, после поступил в аспирантуру кафедры экономики и природопользования. Он успел окончить два курса.

В 2019 году Франсуа получил звание «Иностранный студент года» за предложения по интернационализации национальных валют стран Африки.

— Энергичный и целеустремленный, отзывчивый и добрый, Франсуа увлекался танцами, занимался спортом — любил футбол, — так характеризуют его в учебном заведении.

Франсуа Нджелассили был аспирантом УрФУ, он увлекался танцами, футболом и единоборствами

Франсуа Нджелассили был аспирантом УрФУ, он увлекался танцами, футболом и единоборствами

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Африканец очень любил свою родину и после окончания аспирантуры планировал вернуться в Габон. Он часто говорил об этом друзьям.

— Франсуа был единственным сыном в семье из четверых детей, все его сестры живут в России. Его родители отправили всех их учиться, — рассказал близкий друг погибшего.

Убийство или самооборона?

17 августа был День независимости Габона. Франсуа с друзьями пошел отмечать праздник в клуб, а ранним утром оказался в «Бургер Кинге» в центре города.

— Мы вместе отдыхали в клубе, потом мы уехали домой, и буквально через полчаса его зарезали в закусочной. Ножом ударили в подмышку, а там артерия, — рассказала знакомая Франсуа.

Парню стали оказывать помощь на месте и вызвали медиков. Он еще дышал, когда его увозил реанимобиль. Но спасти 32-летнего аспиранта УрФУ врачам не удалось. Он потерял слишком много крови.

Эти кадры были сняты сразу после происшествия.

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Когда за Франсуа приехал реанимобиль, он еще был жив

Видео: читатель E1.RU

После трагедии жители города организовали у «Бургер Кинга» стихийный мемориал и принесли к портрету Франсуа цветы. Через два дня двое парней в камуфляже разгромили мемориал.

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Убийца скрылся, но уже на следующий день был задержан по горячим следам. Подозреваемым оказался 23-летний Данил Фомин. Друзья Франсуа предполагали, что убийство произошло на расовой почве, но очевидцы рассказали, что это был бытовой конфликт. Якобы Франсуа погладил девушку из компании Фомина за руку и послал ей воздушный поцелуй. Та пожаловалась своему парню, и он начал перепалку и обмен оскорблениями с африканцем, у которого, к слову, на Урале была девушка, с которой они встречались. В итоге начали драться якобы сначала Франсуа и друг Фомина, а потом и сам Фомин.

На допросе подозреваемый рассказал, что ссора произошла из-за девушки и что он не хотел убивать оппонента, а якобы лишь оборонялся. Один неприцельный удар ножа повредил сосуд и стал смертельным. Очевидцы, в том числе девушка, из-за знаков внимания к которой поссорились парни, подтвердила версию Фомина.

Данилу Фомину предъявили обвинение по статье убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и взяли под стражу в зале суда. Во время заседания он по большей части молчал, но не прятал лицо. Свои вину признал частично.

Данил утверждал, что не хотел убивать, а оборонялся

Данил утверждал, что не хотел убивать, а оборонялся

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Родители Данила пришли поддержать сына.

— Данил, нос не вешай! — сказал отец, когда Данила в наручниках вели в зал суда для избрания меры пресечения.

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— Данил, нос не вешай! — говорит отец

Видео: Евгений Кошек / E1.RU

Что известно об обвиняемом в убийстве

23-летний Данил Фомин родился в городе Артемовском Свердловской области и раньше не имел проблем с законом. По словам родителей, он увлекался музыкой и рисованием. Подрабатывал тем, что набивал татуировки.

— Данил заступился за товарища, — рассказал его отец. — Его ударили первым. Он потерял сознание от удара. Когда очнулся, на нем сверху сидел Франсуа и бил его. Как я понял, он боксер, футболист и всё такое, у Дани не было выхода, он не хотел убивать.

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Отец утверждает, что его сын оборонялся

Видео: Евгений Кошек / E1.RU

По словам друзей, Данил, теряя сознание, достал нож и, опасаясь за свою жизнь, ударил противника в целях самообороны.

— Даня мухи не обидит, он добрый и отзывчивый парень. Африканец сел сверху и забивал его. Он намного крупнее Дани и профессиональный спортсмен, — утверждали друзья Фомина, когда пришли поддержать его на суд.

Родители добавили, что Данил всегда носил с собой нож для самообороны, но якобы раньше никогда его не применял.

— Очень плохая идея носить нож в качестве оружия обороны, — прокомментировал E1.RU Артур, бывший полицейский. — Останавливающее действие у него низкое, а шанс случайно убить очень высок. Это скорее оружие нападения. У нас было много случаев, когда нападавший продолжал атаковать после ударов ножом и, наоборот, когда случайный хаотичный тычок или отмашка становились смертельными.

Данилу Фомину 23 года

Данилу Фомину 23 года

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Прощание с Франсуа

На прощание друзья и близкие Франсуа пришли в футболках с его портретами. Сестры мужчины попросили не публиковать их лиц. По словам девушек, после трагедии им начали поступать угрозы в социальных сетях.

— Мы благодарны России, что вы дали моему брату образование. Он был очень хороший человек, он всегда придумывал что-нибудь. Он был настоящим красавчиком, элегантный человек. Всегда дружил со всеми, несмотря ни на что. Всегда всех защищал. Никому он не причинял боль, — рассказала одна из его сестер.

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Сестры попросили не публиковать их лиц

Сестры попросили не публиковать их лиц

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Ректор УрФУ произнес эмоциональную речь.

— Друзья, примите слова самого искреннего и глубокого соболезнования от меня лично, от всего, поверьте, многотысячного коллектива Уральского федерального университета, — начал Виктор Кокшаров. — Для всех нас это стало невосполнимой утратой. Это было шоком, это было жестоким ударом, когда мы узнали о трагической гибели Франсуа. Сколько я видел, он всегда был позитивен, он всегда излучал добро, улыбка была постоянно на его устах.

По словам ректора, Франсуа был душой африканского землячества и неформальным лидером. А друзья отметили, что он был неконфликтным человеком и противником кулачных разборок.

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Фрагмент фильма о Франсуа, который смонтировали друзья. Родители Данила Фомина также выразили соболезнования семье погибшего

Видео: Дарья Манохина /.E1.RU

А через несколько дней после убийства выяснилось, что трагедии можно было избежать. За дракой наблюдали инспекторы ДПС, но не вмешались. Благодаря резонансу в СМИ этот факт не удалось замолчать.

Полицейские смотрели на драку и шутили

Первыми о том, что за дракой спокойно наблюдал экипаж ДПС, рассказали очевидцы. В это время в городе проходили спортивные соревнования, и полицейские машины стояли в центре для обеспечения общественного порядка. К инспекторам несколько раз подходили прохожие и звали на помощь, просили вмешаться, однако старший лейтенант Иван Олейников и младший лейтенант Геннадий Изергин серьезно к ситуации не отнеслись. Они подошли, только когда уроженца Габона уже убили.

В отношении инспекторов ГИБДД назначили служебную проверку. 13 сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). А 23 октября в распоряжении E1.RU появилось видео со служебного регистратора, из которого понятно, как именно вели себя полицейские и о чём говорили, пока на их глазах убивали человека. После публикации записи инспекторов уволили.

Вот фрагмент из их диалога:

— Ой е*** [дерутся].

— А?

— Е*** [дерутся], видишь… Ну не мешай, автобус, сука.

— Да надо разогнать.

— Да не надо ничего разгонять. Ты че, это не наши проблемы, б** [блин]. Гена. Ты че, там один на один, а не толпа на толпу, б*** [блин].

<...>

— (Неразборчиво.) (Смеется.) А там вот эта же баба, б** [блин], е*** [чертова]. Из-за нее, б*** (блин), и получил п***, б*** [блин], (неразборчиво). Смотри, сколько он цветов подарил. Надарил. Аж еле несет. Штаны порваны. Чуть-чуть дай назад, ничего не видно.

— А негры там. Негры. Это негры же. Негр н*** [избил]. Там еще, видишь, один негр. Тот его закрывает типа.

— Вот это кадры, б** [блин].

(Пауза и разговоры на отвлеченные темы.)

— Кто это? Кто это, не понял?

— Да показывает, типа дерутся там, [почему] вы стоите. Тот на*** [настучал] ему, походу, конкретно, б**.

— Угу. Наверно.

— Че там, б** [блин]. Щас подбежит. Не смотри на него, просто сиди здесь. Это этот, бежит который, да?

— Но.

— Не смотри на него.

— Всё равно подъехать надо. Жалоба е** [поступит], нас е** [накажут] опять, б** [блин]. Тюлени б**, вы уже конкретно б** [надоели], алкашня е** [чертова].

— Получил б**. Ну иди сюда, манит, манит меня. Да иди ты на ** [фиг], махалово.

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Инспекторы смотрят на драку, комментируют и шутят

Видео: читатель E1.RU

Инспектора, который хотел вмешаться, но поддался своему старшему товарищу, зовут Геннадий Изергин. Ему 29 лет, работал в ДПС с 2016-го. Разведен. В конце видео он все-таки подъехал к месту происшествия, но было уже поздно.

У обоих инспекторов телефоны сейчас недоступны, но удалось поговорить с мамой Геннадия. По ее словам, сын всегда помогал людям и в этом случае пошел на поводу у старшего товарища.

— Он подошел, но поздно, я так считаю. Не знаю, не могу сказать почему не помог раньше. Напарник вот такой вот, я вообще в шоке. Очень даже подставил. Только он виноват, тот парень. Он его послушался, слабость чуть-чуть проявил, — говорит Лариса. — Он всю жизнь помогал всем, с детства. Такой он человек, что без помощи никого не оставлял. Даже когда ему попадало, он всё равно помогал. Я сама медик по образованию, так и воспитывала. У меня все дети очень хорошие.

Геннадий не обсуждает с семьей произошедшее, но, по словам матери, видно, что сильно переживает.

— После той смены рано ушла на работу и не видела его, потом только узнала. Он эту историю не обсуждал, но он в расстройстве после смерти парня, питается плохо, очень жалеет, — добавила Лариса.

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Второго инспектора, который говорит «Не надо никого разгонять», зовут Иван Олейников. Ему 42 года, он окончил механико-машиностроительный институт, но потом пошел работать в ГИБДД. Судя по соцсетям, он женат и воспитывает дочек. Семья производит впечатление дружной, благополучной и набожной, есть фотографии с отдыха, из церкви. Много фотографий с детьми.

При этом именно Иван максимально негативно относится к идее вмешаться в драку, говоря, что там ничего страшного, раз дерутся один на один. Связаться с ним не удалось. По номеру телефона ответил человек, заявивший, что это не он.

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Откуда такое равнодушие?

Действующие и бывшие инспекторы ГИБДД и просто полицейские, с которыми поговорил E1.RU, осудили действия своих коллег.

— Это вообще ненормальное поведение. Тут личности, которые не подходят для службы, — уверен Павел, инспектор ГИБДД. — У нас такого не было, когда я работал. Как бы плохо ни было, даже если кто-то боялся, такого не было. Иначе тебя просто уважать перестанут. Даже если тебя всё з*** [бесит]. Я бы как сотрудник не прошел бы мимо. Мы в таких случаях подъезжали и разнимать начинали. Если нужно подкрепление, то вызывали его.

Другие напоминают, что любая драка может закончиться трагедией.

— Никогда не знаешь, кто и что достанет из кармана. Можно и об асфальт удариться неудачно и умереть. И потом убийца скрылся, а если бы не смогли найти его? Уехал бы за границу, и всё осталось бы нераскрытым. В том и фишка, что сотрудник должен пресекать любой конфликт, который видит, — объясняет Олег, бывший оперативник.

Кто-то не понимает, почему коллеги так глупо подставились.

— У нас была масса таких ситуаций, когда мы дежурили на посту, и всегда, когда какая-то возня начиналась, выходили. Потому что если мы не выйдем, то потом скажут, что менты сидели и ничего не сделали, — вспоминает Борис, бывший инспектор ДПС.

Инспекторы могли предотвратить преступление, но не стали

Инспекторы могли предотвратить преступление, но не стали

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Психолог Антон Кузнецов, которого мы попросили прокомментировать видео из машины гаишников, выделил два источника проблемы равнодушия у инспекторов.

— Первое: человек не на своем месте. Люди бывают разные, злые, агрессивные, имеют разные качества. Но когда люди выбирают профессию помогать другим, в органах правопорядка или медицинской службе, то мы будем сталкиваться с такими вещами. Человек проявляет свои личные качества, и поскольку в органах правопорядка и среди врачей надо много людей, то неизбежно там будут появляться и такие. Нельзя набрать 100 тысяч человек, и все будут добрыми и с повышенной эмпатией, — считает Антон Кузнецов.

Он обратил внимание, что один из инспекторов хотел пойти на помощь, а второй его удерживал.

— Если бы оказались два таких же, как справа, то помощь бы они оказали. Так что первый фактор в этой ситуации — это личные качества людей. Это не космонавты, которых надо один-два в год на всю страну. Это полицейские, которых тысячи ходит, и они все разные, — отметил Антон Кузнецов.

Второй фактор, по словам эксперта, — это в целом повышенный уровень агрессии в обществе.

— Проявление агрессии у нас считается нормальным. Даже когда группа подростков избивает одного, и то мы разные комментарии видим, а когда мужчины дерутся — ну они же мужчины, пусть дерутся. У нас, к сожалению, слишком нормальное отношение к агрессии. Считается, что это дозволительно. Например, если мужчина защитил девушку и полез в драку, не вызвав полицию, — он красавчик. И в данной ситуации мы это и увидели, — пояснил он.

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Данил Фомин сейчас находится в СИЗО, дата суда пока не назначена. Тело Франсуа отвезли на родину, по решению семьи Нджелассили его похоронили на африканском континенте.

Ранее мы рассказывали, как наказали инспекторов и что им грозит. Все новости на эту тему мы собираем в одном разделе.

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