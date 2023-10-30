В Екатеринбурге полицейские смеялись, пока на их глазах убивали аспиранта из Африки. Можно ли было его спасти?

Психолог Антон Кузнецов, которого мы попросили прокомментировать видео из машины гаишников, выделил два источника проблемы равнодушия у инспекторов.



— Первое: человек не на своем месте. Люди бывают разные, злые, агрессивные, имеют разные качества. Но когда люди выбирают профессию помогать другим, в органах правопорядка или медицинской службе, то мы будем сталкиваться с такими вещами. Человек проявляет свои личные качества, и поскольку в органах правопорядка и среди врачей надо много людей, то неизбежно там будут появляться и такие. Нельзя набрать 100 тысяч человек, и все будут добрыми и с повышенной эмпатией, — считает Антон Кузнецов.



Он обратил внимание, что один из инспекторов хотел пойти на помощь, а второй его удерживал.



— Если бы оказались два таких же, как справа, то помощь бы они оказали. Так что первый фактор в этой ситуации — это личные качества людей. Это не космонавты, которых надо один-два в год на всю страну. Это полицейские, которых тысячи ходит, и они все разные, — отметил Антон Кузнецов.

