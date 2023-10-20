freedom
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 6/10
usd 97.31
eur 102.63
СрочноСибиряк выстрелил за рулем на Димитровском мосту
Все новости
Все новости

«Спускаться туда запрещено». Сибиряк, задохнувшийся в яме с семенами, мог нарушить технику безопасности

У погибшего мужчины остались двое детей

697

Мужчина погиб в селе Половинное Новосибирской области

Поделиться

Водитель из Краснозерского района, который уронил инструмент в яму, после чего задохнулся в семенах подсолнечника, мог нарушить технику безопасности. Об этом редакции НГС рассказал источник.

Глава Половинского сельсовета Краснозерского района подтвердила журналисту, что трагедия произошла в селе Половинное. У 38-летнего сибиряка остались двое детей, которые проживают в районе.

Как рассказал источник НГС, водитель нарушил технику безопасности:

— Он не должен был спускаться к яме, это делать запрещено, может быть сработал человеческий фактор, поэтому решил полезть и забрать инструмент.

Мужчина работал водителем в компании «Сибагросоюз», в организации сообщили, что не могут комментировать случившееся из-за того, что идет расследование.

По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Сибирский Агропромышленный Союз» занимается выращиванием зернобобовых культур и семян. Конечные владельцы — Сергей Меркулов (60%) и Эмиль Ишмухамедов (40%). На конец 2022 года выручка организации составила 568,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 20 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что сибиряк выгружал прицеп с семенами подсолнечника и случайно уронил монтировку в заваленную семенами яму. Мужчина попытался вернуть свой инструмент, но провалился в семечки. Выбраться оттуда водитель не смог, сибиряк задохнулся. После случившегося новосибирские следователи начали проверку.

Недавно в коллектор утонул 9-летний мальчик. Ребенок прошел на территорию стройки, где ведутся работы, спустился в камеру канализационного коллектора, а там провалился через самовольно проделанное работниками отверстие в канализационный коллектор.

По теме

СеменаТехника безопасностиВодительСотрудникПодсолнечник
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter