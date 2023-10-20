«Спускаться туда запрещено». Сибиряк, задохнувшийся в яме с семенами, мог нарушить технику безопасности

Водитель из Краснозерского района, который уронил инструмент в яму, после чего задохнулся в семенах подсолнечника, мог нарушить технику безопасности. Об этом редакции НГС рассказал источник.
Глава Половинского сельсовета Краснозерского района подтвердила журналисту, что трагедия произошла в селе Половинное. У 38-летнего сибиряка остались двое детей, которые проживают в районе.
Как рассказал источник НГС, водитель нарушил технику безопасности:
— Он не должен был спускаться к яме, это делать запрещено, может быть сработал человеческий фактор, поэтому решил полезть и забрать инструмент.
Мужчина работал водителем в компании «Сибагросоюз», в организации сообщили, что не могут комментировать случившееся из-за того, что идет расследование.
По данным сервиса Контур.Фокус, ООО «Сибирский Агропромышленный Союз» занимается выращиванием зернобобовых культур и семян. Конечные владельцы — Сергей Меркулов (60%) и Эмиль Ишмухамедов (40%). На конец 2022 года выручка организации составила 568,8 миллиона рублей, чистая прибыль — 20 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что сибиряк выгружал прицеп с семенами подсолнечника и случайно уронил монтировку в заваленную семенами яму. Мужчина попытался вернуть свой инструмент, но провалился в семечки. Выбраться оттуда водитель не смог, сибиряк задохнулся. После случившегося новосибирские следователи начали проверку.
Недавно в коллектор утонул 9-летний мальчик. Ребенок прошел на территорию стройки, где ведутся работы, спустился в камеру канализационного коллектора, а там провалился через самовольно проделанное работниками отверстие в канализационный коллектор.