В Новосибирской области мужчина провалился в яму с семенами подсолнуха и погиб — следователи проводят проверку

В Краснозерском районе Новосибирской области мужчина упал в яму с семенами подсолнуха и задохнулся. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Как говорится в посте, инцидент произошел в селе Половинное. 38-летний водитель выгружал прицеп семян подсолнечника и случайно уронил монтировку в завальную яму.
— Мужчина попытался вернуть свой инструмент и полез в люк, однако не рассчитал своего веса и провалился в яму с семечками. Выбраться оттуда ему уже не удалось. Водитель погиб из-за нехватки воздуха, — говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального СК сообщили, что проводится проверка.
— Следственными органами проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.
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