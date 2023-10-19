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В Новосибирской области мужчина провалился в яму с семенами подсолнуха и погиб — следователи проводят проверку

Инцидент произошел в селе Половинное Краснозерского района

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Сибиряк пытался достать инструмент, который уронил в яму

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В Краснозерском районе Новосибирской области мужчина упал в яму с семенами подсолнуха и задохнулся. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Как говорится в посте, инцидент произошел в селе Половинное. 38-летний водитель выгружал прицеп семян подсолнечника и случайно уронил монтировку в завальную яму.

— Мужчина попытался вернуть свой инструмент и полез в люк, однако не рассчитал своего веса и провалился в яму с семечками. Выбраться оттуда ему уже не удалось. Водитель погиб из-за нехватки воздуха, — говорится в сообщении.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что проводится проверка.

— Следственными органами проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.

Ранее житель Новосибирска провалился в открытой колодец на улице Волховской и повредил спину. В западне он просидел около суток.

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