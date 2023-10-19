«Водитель начал на меня наезжать»: женщина вышла на парковку в Академгородке — она ждала друга, а нарвалась на скандал

Днем 19 октября на парковке в новосибирском Академгородке развернулся конфликт между женщиной-пешеходом и двумя мужчинами на автомобиле «Тойота-Камри». Сибирячка заявила, что отказалась уступать машине место и тогда на нее направили «Тойоту».
— Я стояла на парковочном месте, ждала своего друга чтобы он подъехал и мы пошли завтракать. Отмечу, что на парковке было несколько свободных мест. В общем, подъехала эта машина, я показала водителю рукой, чтобы он встал туда, но водитель отказался и начал на меня наезжать. Водитель остановился и из машины вышел пассажир — пожилой мужчина — и заявил, что они сюда встанут, — рассказала Анна.
Как отметила сибирячка, она в итоге не стала отходить и водителю пришлось припарковаться на соседнее свободное место.
Сибирячка сняла на видео диалог, который произошел уже после того, как машина припарковалась.
— У этого пожилого мужчины был значок с надписью: «Совет Федерации», я спросила его имя, но он не представился. Когда я подошла к водителю спросить, что за мужчину он привез, он тоже отказался говорить его имя и фамилию, — отметила Анна.
Водитель, как это следует из видео, попросил женщину в следующий раз «так себя не вести»: не перегораживать общественную стоянку.
Ранее две сибирячки устроили разборки из-за ДТП в Новосибирске. Инцидент на парковке возле ТЦ «Золотая Нива попал на видео.