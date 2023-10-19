«Водитель начал на меня наезжать»: женщина вышла на парковку в Академгородке — она ждала друга, а нарвалась на скандал

— Я стояла на парковочном месте, ждала своего друга чтобы он подъехал и мы пошли завтракать. Отмечу, что на парковке было несколько свободных мест. В общем, подъехала эта машина, я показала водителю рукой, чтобы он встал туда, но водитель отказался и начал на меня наезжать. Водитель остановился и из машины вышел пассажир — пожилой мужчина — и заявил, что они сюда встанут, — рассказала Анна.