«С хорошим настроением ушел»: 15-летний подросток пропал на ОбьГЭС

В Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС пропал 15-летний подросток. Он собирался в школу №165, но не дошел до нее.



О происшествии НГС рассказала мать мальчика:

— Он был на занятиях во вторник. Я работаю в школе, где он учится. Пришел ко второму уроку, переоделся, попил чай, с хорошим настроением ушел. Два урока он еще был в школе, потом ушел домой. Сказал старшей дочери, что зашел переодеться. Сказал, что ушел в школу.

