«С хорошим настроением ушел»: 15-летний подросток пропал на ОбьГЭС

В Новосибирске в микрорайоне ОбьГЭС пропал 15-летний подросток. Он собирался в школу №165, но не дошел до нее.
О происшествии НГС рассказала мать мальчика:
— Он был на занятиях во вторник. Я работаю в школе, где он учится. Пришел ко второму уроку, переоделся, попил чай, с хорошим настроением ушел. Два урока он еще был в школе, потом ушел домой. Сказал старшей дочери, что зашел переодеться. Сказал, что ушел в школу.
После этого мальчик в школе не появлялся. Около 13:00 Руслана видела мать мальчика, с которым он мог быть. Анжела пыталась найти мальчика там, где он бывает, но это не удалось. На связь подросток не выходит.
— Если он пропадает, то даже с чужого телефона может звонить, или писать с чужого аккаунта, — добавила мать мальчика.
В полиции подтвердили, что сейчас проводятся розыскные мероприятия.
Обновлено. После публикации мать мальчика сообщила, что он нашелся.
В конце сентября 8-летний мальчик пропал по пути в школу в Калининском районе. Его искали волонтеры.