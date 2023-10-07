«Вышел из дома и исчез»: в Новосибирске пропал 12-летний мальчик

В Новосибирском районе в СНТ «Яблоневый сад
— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже мальчика.
Приметы Егора: рост — 145 сантиметров, нормального телосложения. Волосы русые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю куртку, серое трико, черную спортивную кофту, резиновые сапоги, темно-зеленую шапку-балаклаву.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700–54–52 или по номеру 112.
Ранее в Новосибирске завершили поиски