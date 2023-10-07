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СрочноВ Новосибирске пропал 12-летний мальчик
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«Вышел из дома и исчез»: в Новосибирске пропал 12-летний мальчик

7 октября ребенок ушел на улицу и не вернулся

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Мальчик исчез в СНТ «Яблоневый сад № 1»

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В Новосибирском районе в СНТ «Яблоневый сад № 1» пропал 12-летний Егор Игнатенко. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», мальчик пропал сегодня, 7 октября.

— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже мальчика. 7 октября вышел из дома и пропал. До настоящего времени местонахождения неизвестно. Сейчас идет активное распространение ориентировки в Сети, — пояснили НГС в «ЛизаАлерт».

Приметы Егора: рост — 145 сантиметров, нормального телосложения. Волосы русые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю куртку, серое трико, черную спортивную кофту, резиновые сапоги, темно-зеленую шапку-балаклаву.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 700–54–52 или по номеру 112.

Ранее в Новосибирске завершили поиски 15-летней девушки. Ее местонахождение было неизвестно с 30 августа.

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