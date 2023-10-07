«Заставила держать во рту грязные носки». Десятилетний мальчик обвинил мать в издевательствах

Мама уходит еще постоянно вечером, мы сидим с Верой (имя сестры изменено. — Прим. ред.) голодом и не можем себе еду приготовить, и всегда терпим, что-нибудь пытаемся найти покушать. И она всегда оставляет нас одних дома, сама идет до утра шататься, а мы до утра сидим голодом. Я случайно встал в грязь, где мы обувь снимаем, и мне [она] прописала дверью, защемила ногу. Было очень больно.

В детстве она меня ставила в коридор и выключала свет. В чем я был, в том она меня отправляла в подъезд. Когда она выключала свет, она говорила, что «тебя заберут бабайки», всякие монстры, короче, я боюсь очень сильно свою маму. Пожалуйста, помогите.

Полиция, реабилитационный центр и уголовное дело

— Мы приехали домой, собрались на семейный совет. Стали с ним беседовать, объяснять, что маму за это могут наказать, посадить в тюрьму. Врать нельзя, она близкий тебе человек. У него была такая истерика: «Вы мне не верите!» Он плакал. Все-таки у меня были сомнения, — продолжила Светлана.