На шахте в Кузбассе произошел пожар: что известно о случившемся

На шахте «Есаульская» в Кузбассе днем 3 октября произошел пожар. Информацию об этом NGS42.RU подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС России по Кузбассу.
Как уточнили в пресс-службе, сегодня в ведомство поступила информация о пожаре на территории шахты в Новокузнецком округе. На место были направлены сотрудники МЧС.
— В Главное управление МЧС России по Кемеровской области поступило сообщение о возгорании на поверхности законсервированного ствола на территории шахты в Новокузнецком МО. Люди самостоятельно эвакуируются из шахты. На месте работают специалисты Новокузнецкого пожарно-спасательного отряда, — рассказали в ведомстве.
В областном управлении МЧС добавили, что специалисты горноспасательных отрядов к работам на месте происшествия не привлекались. Одно отделение пожарно-спасательного отряда тушит пожар на поверхности.
Весной этого года пожар произошел на шахте «Распадская» в Кузбассе. Эпицентр находился на глубине около 550 метров.