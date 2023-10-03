На шахте в Кузбассе произошел пожар: что известно о случившемся

На шахте «Есаульская» в Кузбассе днем 3 октября произошел пожар. Информацию об этом NGS42.RU подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС России по Кузбассу.



Как уточнили в пресс-службе, сегодня в ведомство поступила информация о пожаре на территории шахты в Новокузнецком округе. На место были направлены сотрудники МЧС.