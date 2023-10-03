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СрочноНа шахте в Кузбассе случился пожар
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На шахте в Кузбассе произошел пожар: что известно о случившемся

Предприятие находится в Новокузнецком округе

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Горноспасатели к работам на месте инцидента пока не привлекались

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На шахте «Есаульская» в Кузбассе днем 3 октября произошел пожар. Информацию об этом NGS42.RU подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС России по Кузбассу.

Как уточнили в пресс-службе, сегодня в ведомство поступила информация о пожаре на территории шахты в Новокузнецком округе. На место были направлены сотрудники МЧС.

— В Главное управление МЧС России по Кемеровской области поступило сообщение о возгорании на поверхности законсервированного ствола на территории шахты в Новокузнецком МО. Люди самостоятельно эвакуируются из шахты. На месте работают специалисты Новокузнецкого пожарно-спасательного отряда, — рассказали в ведомстве.

В областном управлении МЧС добавили, что специалисты горноспасательных отрядов к работам на месте происшествия не привлекались. Одно отделение пожарно-спасательного отряда тушит пожар на поверхности.

Весной этого года пожар произошел на шахте «Распадская» в Кузбассе. Эпицентр находился на глубине около 550 метров.

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