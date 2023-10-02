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Новосибирец запустил на территории Толмачево квадрокоптер — как накажут владельца

У жителя не было разрешения на полет

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Сибиряк нарушил правила использования дрона

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Новосибирец запустил на территории Толмачево квадрокоптер, теперь владельцу грозит штраф. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Как объяснили в ведомстве, сибиряк в августе запустил квадрокоптер без разрешения на полет в районе диспетчерской зоны аэропорта Толмачево. Также у него не было разрешения от администрации на полет над населенным пунктом.

— Виновное лицо привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьей 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства лицом, не наделенным в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре.

Постановление в законную силу не вступило.

Подобная ситуация произошла и с другим жителем города, он снимал авиапарад с коптера и получил штраф в 15 тысяч рублей.

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