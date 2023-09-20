Под завалами остаются мама и дочка. Рассказываем подробности взрыва газа в многоэтажке в Балашихе

Жильцы столпились возле дома. Когда корреспондент MSK1.RU вел прямую трансляцию, на фоне были слышны рыдания. Для людей развернули убежище в ДК «Балашиха» и обеспечили их горячим питанием и водой, а также оказали психологическую помощь.

— Некоторых людей выводят только сейчас. А я спала. В момент взрыва вскочила, а мне 90 лет. Дочке 70 лет, она сидела завтракала, сказала мне, что от страха чуть не подавилась, — рассказала корреспонденту MSK1.RU жительница дома.