Под завалами остаются мама и дочка. Рассказываем подробности взрыва газа в многоэтажке в Балашихе

Сильный взрыв произошел 20 сентября на
MSK1.RU собрал подробности случившегося в одном материале.
«Там кто-то кричал»
Взрыв произошел в 08:21, МЧС получило сообщение о ЧП в 08:30. По предварительной информации, виной была утечка газа. Дом не признан аварийным, следующий капитальный ремонт был запланирован на 2025 год, а сотрудники газовой службы, по словам жильцов, проверяли здание месяц назад.
— Повыбивало стекла, гардины с балконов, всё заполнилось строительной пылью, *** [разорвало] лестницу. Когда я бежала, я слышала, как кто-то кричал. Там было не пройти, лестницу — в ноля, приехала полиция и газовая служба, — рассказала про взрыв жительница дома.
Про крики в подъезде корреспондентам MSK1.RU говорили многие пострадавшие.
— Сегодня в районе 9 часов утра я был на кухне. В этот момент произошел мощнейший взрыв. Я сначала даже не понял, что происходит. Там было очень много пыли. Мы выбежали по лестничной клетке на улицу, и оказалось, произошел взрыв. Сейчас на улице находится весь подъезд, — поделился Лев, житель дома.
Жильцы столпились возле дома. Когда корреспондент MSK1.RU вел прямую трансляцию, на фоне были слышны рыдания. Для людей развернули убежище в ДК «Балашиха» и обеспечили их горячим питанием и водой, а также оказали психологическую помощь.
— Некоторых людей выводят только сейчас. А я спала. В момент взрыва вскочила, а мне 90 лет. Дочке 70 лет, она сидела завтракала, сказала мне, что от страха чуть не подавилась, — рассказала корреспонденту MSK1.RU жительница дома.
«Слышен голос ребенка»
На месте работают сотрудники МЧС. Они рубили деревья, чтобы было легче эвакуировать оставшихся в доме людей, и разбирают завалы. В какой-то момент объявили пять минут тишины, чтобы понять, есть ли под завалами кто-то живой. В итоге оказалось, что под плитами остались мама с дочкой.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на месте взрыва в Балашихе работают 10 бригад скорой помощи и 6 бригад территориального центра медицины катастроф. От МЧС на месте было 27 человек и 8 единиц техники.
Спасатели пытались добраться до матери с дочкой. В момент разбора завала на сотрудников внезапно обрушилась еще одна плита. Двое из них погибли, один в реанимации в тяжелом состоянии, и еще двое пострадали. Мы публиковали жуткие фото этого момента.
«Вот Сонька с папой»
Под завалами остались
Алексей, брат Марии Лопатиной, пытался ее найти. Он показывает спасателям фото сестры. Он рассказал MSK1.RU, что происходило в момент ЧП.
— Звуки моя сестра подавала, она просила о помощи. Сейчас пока тишина, — поделился брат пострадавшей.
По словам Алексея, сейчас он чувствует бессилие, потому что он находился на месте ЧП, но ничего сделать не смог.
— Муж Марии находится под окнами, под развалами. Соня не пошла сегодня в садик, потому что заболела. Сестра находилась на кухне, а дочь ее спала. Обвал произошел там, где она спала. Если она не проснулась, то, скорее всего, осталась там, — рассказал брат пострадавшей.
— Вот она, Сонька, дочка — с папой, — показал фото девочки брат пострадавшей. — Я живу от них в нескольких метрах. Я был вместе с МЧС там. Мы с ее мужем взламывали двери. Она долго не поддавалась. Сонька была маленькая, спасателям пришлось снимать оборудование.
Мама Сони работала в «Пятерочке» рядом с домом. По словам директора, сегодня она была дома по уходу за ребенком.
«Живых там нет»
Заместитель главы МЧС России Илья Денисов сообщил, что угроза разрушения дома всё еще сохраняется, а место обследовали кинологи.
— Собаки показали, что среди завалов живых людей нет. Поисковые работы будут проведены после устранения угрозы для спасателей, которые сейчас там работают, — сказал заместитель министра.
Спасатели, которые погибли во время разбора завалов, будут представлены к наградам. Кроме этого, по его словам, мать с девочкой, чьи крики слышали спасатели, погибли.
— Информация о погибших и пострадавших является конфиденциальной. Но собаки обследовали место, и я вам говорю, что живых людей там нет, — добавил Денисов.
Что будет с людьми и домом дальше?
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объяснил, что выбитые окна восстановит фонд капитального ремонта. Дом, в котором случился взрыв, будут обследовать приблизительно двое суток — необходимо определить взрывную силу. Тогда станет понятно, в какой момент можно будет заехать обратно жителям соседних подъездов.
— Всё, что касается вещей, документы, деньги, одежда. К концу дня можно будет в сопровождении спасателей зайти и забрать всё необходимое. Мы окажем максимальную заботу и поддержку жителям и сделаем всё, чтобы восстановить дом. Сейчас главное — разобраться с теми, кто жил ниже четвертого этажа. Время хоть и не позднее, но и не самое раннее, поэтому сейчас нужно время, чтобы понять, кто где находится, — объяснил губернатор.
Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что семьям погибших выплатят 1 миллион рублей. Пострадавшим тяжелой степени — 500 тысяч рублей. Средней тяжести — 300 тысяч рублей, а легкой — 100 тысяч рублей. Также на восстановление имущества в квартирах семьям будет выплачено по 30 тысяч рублей на человека, а тем, кто живет один, — 50 тысяч рублей.
По словам вице-губернатора, сегодня жители в течение суток будут размещены в гостиницах. Как он говорит, первый и пятый подъезд смогут вернуться на постоянное проживание с завтрашнего дня.
— Всем жителям будет предложено взять в аренду жилье. Оплата по нему будет проводиться из резервного фонда администрации, — добавил Хромушин.
Причины взрыва
Специалист по ремонту и обслуживанию бытовых газовых приборов Артем Нечаев рассказал MSK1.RU, что, скорее всего, произошла утечка в газовой плите.
— Чтобы газ сдетонировал, его должно было скопиться около 30% от объема помещения. Микроутечка к такому привести не могла, потому что газ выветривается очень быстро через открытое окно. А если выветривания быть не могло, то обычное включение света в комнате могло привести к взрыву. Газ поднимается к светильникам, — объяснил эксперт.
По словам Нечаева, объектом должно заниматься газовое хозяйство и его подрядчики либо частная фирма, с которой заключен договор. Если есть нарушения, они обязаны их зафиксировать и передать в управляющую компанию. Те, в свою очередь, должны всё проверить, договориться с компанией, которая проверяет газопроводы, и дать жильцам сроки для устранения.
— Часто такие случаи происходят, когда люди делают ремонт в квартирах, в новые кухни нужна техника, например, встроенная. По правилам один газовый кран положен одному прибору — варочный панели. Некоторые люди покупают еще газовые духовки, не зная правил, и соединяют варочные панели с ними на скрутках — очень часто этим занимаются мебельщики, которые к газу никакого отношения не имеют, — рассказал он.
Эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов объяснил, что это не совсем газ. Это газ, который смешивается с воздухом, образуя взрывоопасную ситуацию. Даже если помещение заполнено такой субстанцией частично, возможен взрыв. Он приводит к обрушению здания.
— К детонации в таком случае может привести малейшее действие: человек чиркнул спичкой, включил свет, щелкнул тумблером электрического чайника. Происходит некая искра, и газовая смесь производит такие разрушения, — объяснил Кузнецов.
По словам эксперта, при расследовании подобных событий МЧС приводит испытательно-пожарную лабораторию, которая находится в ранге судебной экспертизы. Выводы этой лаборатории и лягут в основу обвинительного заключения.
— Поскольку под завалами остаются двое гражданских, спасатели будут пытаться до них добраться даже после обрушения. Спасать людей под завалами — это риск МЧС, они к нему готовы. Это часть их работы, — рассказал он.
Сейчас МЧС действительно рушит оставшиеся плиты. Они расчистили территорию, цепляют веревку, потом машина отъезжает, и они сбрасывают куски стен выше.
Кого накажут?
По словам Юриста Юлии Федотовой, если это был несчастный случай, то жители дома не несут ответственность за произошедшее.
— Для начала: взрыв бытового газа может быть несчастным случаем. Неплотно закрыли конфорку плиты или бабушка в деменции забыла выключить газ. Подожгла сигарету — и готово, — объяснила она.
Сейчас у следователей есть версия о неисправности газового оборудования. Уголовное дело возбудили по статье 238 УК РФ — за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц.
Если будет установлено, что сотрудники газовой службы и управляющей компании ненадлежащим образом провели это обследование или в целом проводили их некачественно, не чинили оборудование вовремя, подписывали бумажки о проверках без их реального проведения, — по
Если вышестоящие проверяющие органы (например, Госжилинспекция) также проводили проверки ненадлежащим образом, их должностные лица будут нести ответственность по статье 293 УК РФ — за халатность, повлекшую смерть двух и более лиц. Здесь предусмотрено менее строгое наказание — до семи лет колонии.
— К кому? К газовикам и управляющей компании, в случае если будет установлена их вина. Потому что дом эвакуирован, частично разрушен и, возможно, будет непригоден для жилья. Выражаю соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим — здоровья и сил, — сказала она.
Мы следим за происходящим в онлайн-репортаже. Также мы публиковали фото и видео с места событий и рассказ очевидцев о произошедшем.