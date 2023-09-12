Потоп, землетрясение, тайфун: почему планету трясут природные катастрофы и что будет дальше

За последние две недели в мире произошло несколько мощнейших катаклизмов: землетрясение в Марокко унесло жизни тысяч людей, тайфуны разнесли Тайвань и Китай, Турцию и Дальний Восток России залило мощными дождями, а лесные пожары в Греции стали крупнейшими в истории Европы. Что происходит с климатом? Успокоится ли природа или будет только хуже и катаклизмы начнут происходить всё чаще?
Это всё глобальное потепление?
Одна из главных версий того, что природные катастрофы происходят всё чаще, — глобальное потепление, повлиявшее на климат. По словам климатолога Андрея Киселева, это утверждение верно лишь отчасти — в определенном промежутке времени происходят и другие изменения, более или менее заметные людям.
— Например, меняется гидрологический цикл — на смену легким дождичкам приходят сильные ливневые дожди. Где-то усиливается режим сильных дождей, где-то — засухи. Меняется то, что происходит в атмосфере и океане, меняется их динамика — это простому человеку незаметно. Еще одно проявление — это учащение климатических катаклизмов. Чаще всего происходит явление, называемое «волны тепла» — когда на какой-то значительной территории не менее пяти дней температура превосходит климатическую норму не менее чем на пять градусов, — объяснил Андрей Киселев.
Андрей Киселев — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории
Дальше будет хуже?
По словам Андрея Киселева, в будущем с такими явлениями придется сталкиваться всё чаще и чаще, поскольку будет сказываться влияние человека на климат.
— Нельзя сказать, что каждый год будет хуже предыдущего, но катаклизмы с более серьезным ущербом начнут случаться чаще, — говорит Киселев. — Сейчас в России, согласно статистике, за год происходит 371 погодное явление, наносящее значительный ущерб, — это примерно каждый день.
Доктор географических наук Валентина Горбатенко отметила, что северное полушарие из-за глобального потепления меняется быстрее — особенно территории, которые расположены выше
— Насколько продолжительной будет тенденция к потеплению, с большой уверенностью никто вам сегодня не скажет. Несомненно, есть антропогенная составляющая, влияние человека на увеличение объема парниковых газов. Другое дело, насколько всё это сопоставимо с природными оборотами тех же газовых составляющих — это трудно оценить, — рассуждает Валентина Горбатенко.
Валентина Горбатенко — заведующая кафедрой метеорологии и климатологии геолого-географического факультета Томского государственного университета, доктор географических наук, профессор.
Что касается землетрясений, то, как пояснил доктор технических наук Игорь Ельцов, оценить человеческое влияние на состояние земной коры пока сложно. По его словам, человечество вообще очень мало внимания уделяет изучению землетрясений и вулканов и толком не понимает, как развивается этот процесс. Даже в тех странах, где сейсмических станций много — в Японии и США, в частности, — точно предсказывать землетрясения не научились.
— Прогноз землетрясений — это прогноз трех вещей: времени, места и силы. Три эти цифры назвать в принципе не может никто. Ни те страны, где более развита сейсмологическая служба, ни тем более наша, — заметил Игорь Ельцов. — Предсказать уровень сейсмической опасности — возможно, это делается, и это регламентировано государственными документами, и зонирование территории России по уровню сейсмологической опасности существует.
Игорь Ельцов — замдиректора по науке Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, главный научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, завкафедрой геофизических систем НГТУ НЭТИ, доктор технических наук, профессор.
— Мы живем на планете, которая постоянно проявляет свои жизненные циклы. Эти циклы связаны с планетарным воздействием, лунными приливами и отливами, солнечной активностью. Они раскачивают планету и провоцируют сейсмичность. Далекие землетрясения в сейсмоактивных зонах тоже влияют на то состояние сейсмичности, которое мы в платформенной области наблюдаем, — объяснил ученый. — Катастрофических последствий определенно не будет — для них нет предпосылок.
Зоны, где невозможно жить
Директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева рассказала, что в долгосрочных прогнозах землетрясения всегда ожидаемы в Турции, Индонезии и на Курилах, поскольку там есть сейсмически опасные зоны, где проходят сейсмические пояса. По словам специалиста, если на одной территории несколько разломов земной коры расположены достаточно близко друг к другу, то толчки на одном могут привести к тому, что землетрясение произойдет и на втором.
— Вопросы миграции землетрясений пока плохо изучены. Само по себе землетрясение — не точка, а разрыв или сдвиг плит, блоков, находящихся на большой глубине. Есть, например, два противоположных разлома, и сначала просыпается активность внутри одного из них — энергия выделяется, пошли толчки. Это может повлиять спокойно на соседний разлом, где тоже энергия копилась, давление — и может проснуться очаг, — рассказала Елена Кобелева.
— По масштабам воздействия на планету люди способны инициировать глобальные катастрофы, которые сама планета продуцирует. Ядерным взрывом можно раскачать такие землетрясения, которые соизмеримы с катастрофическими, — подчеркнул Игорь Ельцов.
Елена Кобелева отметила, что несколько крупных землетрясений в разных точках мира за небольшой промежуток времени — обычное явление для нашей планеты:
— Если открыть любую сейсмическую карту, можно увидеть, что землетрясения происходят на планете практически каждый день, и порядка 10–12 из них — крупные, с магнитудой больше 6.
Возможно ли предсказать, в какой части планеты стоит ожидать катаклизм? По словам климатолога Андрея Киселева, здесь не всё так однозначно — если в теории можно предсказать, как на климат повлияет человеческий фактор, то о внутренних изменителях системы с такой уверенностью говорить уже не приходится.
— Мы предсказать не можем уверенно, где и когда рванет вулкан, допустим. Все прогнозы вероятностные. Но, например, в одном из официальных документов говорится, что могут появиться новые зоны на Земле, где человек не сможет проживать. Например, в Индии будут места, где температура будет достигать 50 градусов Цельсия, и жить там будет нельзя, — подытожил Андрей Киселев.