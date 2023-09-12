Потоп, землетрясение, тайфун: почему планету трясут природные катастрофы и что будет дальше

Андрей Киселев — кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова , автор книги «Парадоксы климата».



Дальше будет хуже?

По словам Андрея Киселева, в будущем с такими явлениями придется сталкиваться всё чаще и чаще, поскольку будет сказываться влияние человека на климат.

— Нельзя сказать, что каждый год будет хуже предыдущего, но катаклизмы с более серьезным ущербом начнут случаться чаще, — говорит Киселев. — Сейчас в России, согласно статистике, за год происходит 371 погодное явление, наносящее значительный ущерб, — это примерно каждый день.