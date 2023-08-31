«Вдруг кому по голове прилетит»: в центре Новосибирска обвалился балкон — куски бетона летят на тротуар

Жители Новосибирска сообщили об аварийном балконе в центре города. По их словам, куски бетона падают прямо на тротуар. Фото с места инцидента в редакцию прислала читательница НГС Марина.
— С балкона валятся куски бетона. Огородили, но явно плохо. Когда шла мимо, рядом со мной упал кусок, я испугалась. Страшно, если вдруг кому по голове прилетит, — пояснила Марина.
По словам сибирячки, аварийный балкон она заметила на Урицкого, 24.
Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска для комментария по этой ситуации.
Ранее в Новосибирске капремонт подъезда на улице Промышленной, 1а обернулся конфликтом: жителей пугают его последствия: вокруг дома сейчас разбросан строительный мусор. Одна из жительниц заявила, что под вопросом безопасность.