freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 95.93
eur 104.45
СрочноСибиряк снял фильм об администраторе БДСМ-отеля
Все новости
Все новости

«Вдруг кому по голове прилетит»: в центре Новосибирска обвалился балкон — куски бетона летят на тротуар

Опасную конструкцию заметили на улице Урицкого

514

Территория огорожена сигнальной лентой

Поделиться

Жители Новосибирска сообщили об аварийном балконе в центре города. По их словам, куски бетона падают прямо на тротуар. Фото с места инцидента в редакцию прислала читательница НГС Марина.

— С балкона валятся куски бетона. Огородили, но явно плохо. Когда шла мимо, рядом со мной упал кусок, я испугалась. Страшно, если вдруг кому по голове прилетит, — пояснила Марина.

По словам сибирячки, аварийный балкон она заметила на Урицкого, 24.

Корреспондент НГС направил запрос в мэрию Новосибирска для комментария по этой ситуации.

Ранее в Новосибирске капремонт подъезда на улице Промышленной, 1а обернулся конфликтом: жителей пугают его последствия: вокруг дома сейчас разбросан строительный мусор. Одна из жительниц заявила, что под вопросом безопасность.

Обвалился балконМэрияНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter