Везли тяжело больного ребенка: машина скорой насмерть сбила сибирячку

В среду, 30 августа, в городе Бийске Алтайского края машина скорой насмерть сбила женщину. Бригада везла в детскую больницу мальчика в тяжелом состоянии.
О происшествии сообщает телеграм-канал «Станция скорой медицинской помощи (Бийск)»:
— Ребенок был на кислородной поддержке, при транспортировке больного врач и фельдшер продолжали оказывать ему помощь. Автомобиль скорой двигался по дороге с включенной световой и звуковой сигнализацией. У центральной гостиницы водитель автомобиля скорой помощи сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.
Мальчика, который находился в кабине скорой, довезла до больницы другая бригада медиков.
Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
В середине августа в Новосибирской области автомобиль насмерть сбил женщину, которая перебегала дорогу. Трагедия произошла в Ордынском районе.