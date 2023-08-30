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СрочноСкорая насмерть сбила женщину
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Везли тяжело больного ребенка: машина скорой насмерть сбила сибирячку

Мальчик в салоне не мог дышать сам

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Обстоятельства ДТП выясняет полиция

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В среду, 30 августа, в городе Бийске Алтайского края машина скорой насмерть сбила женщину. Бригада везла в детскую больницу мальчика в тяжелом состоянии.

О происшествии сообщает телеграм-канал «Станция скорой медицинской помощи (Бийск)»:

— Ребенок был на кислородной поддержке, при транспортировке больного врач и фельдшер продолжали оказывать ему помощь. Автомобиль скорой двигался по дороге с включенной световой и звуковой сигнализацией. У центральной гостиницы водитель автомобиля скорой помощи сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Мальчика, который находился в кабине скорой, довезла до больницы другая бригада медиков.

Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

В середине августа в Новосибирской области автомобиль насмерть сбил женщину, которая перебегала дорогу. Трагедия произошла в Ордынском районе.

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