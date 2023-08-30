«Водителя зажало»: в центре Новосибирска ночью произошло жесткое ДТП

В Центральном районе Новосибирска в ночь с 29 на 30 августа в центре произошло ДТП. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».



Авария случилась на пересечении улиц Каменской и Орджоникидзе. Как рассказали подписчики сообщества, водителя за рулем белого кроссовера зажало в салоне. На месте работали сотрудники МЧС.