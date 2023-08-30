«Водителя зажало»: в центре Новосибирска ночью произошло жесткое ДТП

В Центральном районе Новосибирска в ночь с 29 на 30 августа в центре произошло ДТП. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Авария случилась на пересечении улиц Каменской и Орджоникидзе. Как рассказали подписчики сообщества, водителя за рулем белого кроссовера зажало в салоне. На месте работали сотрудники МЧС.
Местные жители в комментариях сообщают, что на этом перекрестке аварии случаются постоянно.
— Не первый раз уже на этом перекрестке бьются жестко, очень оживленный в ночное время, непонятно, почему до сих пор светофор не работает каждую ночь. Так и будут биться на этом месте, — пишет Виталий Гусельников.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями в ГУ МЧС России по Новосибирской области. В ведомстве направили в ГИБДД по городу. На момент публикации материала в пресс-службе ГИБДД по городу Новосибирску не смогли прокомментировать произошедшее. Информация уточняется.
Ранее НГС писал о том, что накануне на Бердском шоссе произошла массовая авария, из-за которой образовалась пробка. Движение было затруднено в направлении Речного вокзала.