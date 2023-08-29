Пьяный пассажир устроил дебош на борту самолета из Новосибирска: он угрожал взрывом

Летевший из Новосибирска авиапассажир устроил дебош на борту самолета. Мужчина угрожал экипажу взрывом воздушного судна.
Информацию об инциденте корреспонденту НГС подтвердил источник, знакомый с ситуацией. По его данным, речь идет о самолете, который следовал маршрутом Новосибирск — Красноярск в ночь с 28 на 29 августа. Пассажир рейса находился в состоянии алкогольного опьянения.
Телеграм-канал «Борус» уточняет, что дебош на борту самолета устроил 39-летний мужчина. Он якобы провоцировал других пассажиров на драку и матерился. После посадки самолета в аэропорту Красноярска к рейсу прибыли сотрудники полиции. Инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «Сибирь».
НГС обратился в пресс-службу УТ МВД России по СФО с просьбой подтвердить и сообщить детали происшествия. В ведомстве пообещали направить информацию позднее.
В середине августа в Новосибирской области транспортная полиция задержала двух дебоширов в поезде. Они ругались матом и нарушали общественный порядок.