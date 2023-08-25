Машины тонут, улицы превратились в реки: Приморье затопило после мощных ливней

В Приморье продолжаются мощнейшие ливни. Две недели назад регион уже уходил из-за этого под воду, и вот стихия разбушевалась снова. На сегодняшний день в Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода южного циклона, а во Владивостоке утром начался ливень, который затопил дороги и остановил единственную в городе трамвайную линию. Показываем, что сейчас происходит в городе.
В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю рассказали, что спасатели во Владивостоке вытаскивают утонувшие автомобили из воды, осушают низкие участки и помогают местным жителям. Сейчас во Владивостоке идет переменный сильный дождь. По данным ведомства, тайфун «Ханун» заполнил реки, и теперь в регионе ждут, что они выйдут из берегов и затопят прилегающие территории.
В городе — серьезные пробки по всем направлениям, все автобусы на маршрутах стоят. Об этом РИА Новости сообщили в администрации города. Центр города затоплен — по словам местных жителей, воды там «по колено», магазины и кафе откачивают воду насосами, машины глохнут по окна в воде.
По данным администрации Владивостока, сильный дождь будет идти в течение всего дня, ожидается ветер до
В среду дороги Владивостока затопило из-за ливней, которые пришли с фронтальными разделами. Потоками воды затопило четыре школы, также обрушились три подпорные стены.