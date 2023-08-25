Машины тонут, улицы превратились в реки: Приморье затопило после мощных ливней

В Приморье продолжаются мощнейшие ливни. Две недели назад регион уже уходил из-за этого под воду, и вот стихия разбушевалась снова. На сегодняшний день в Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода южного циклона, а во Владивостоке утром начался ливень, который затопил дороги и остановил единственную в городе трамвайную линию. Показываем, что сейчас происходит в городе.

