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Машины тонут, улицы превратились в реки: Приморье затопило после мощных ливней

Из-за тайфуна Владивосток заливают сильнейшие дожди

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В такую погоду впору становиться пловцом

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В Приморье продолжаются мощнейшие ливни. Две недели назад регион уже уходил из-за этого под воду, и вот стихия разбушевалась снова. На сегодняшний день в Приморье действует штормовое предупреждение из-за подхода южного циклона, а во Владивостоке утром начался ливень, который затопил дороги и остановил единственную в городе трамвайную линию. Показываем, что сейчас происходит в городе.

В пресс-службе МЧС России по Приморскому краю рассказали, что спасатели во Владивостоке вытаскивают утонувшие автомобили из воды, осушают низкие участки и помогают местным жителям. Сейчас во Владивостоке идет переменный сильный дождь. По данным ведомства, тайфун «Ханун» заполнил реки, и теперь в регионе ждут, что они выйдут из берегов и затопят прилегающие территории.

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Спасатели помогают людям выбраться из подъездов

Видео: МЧС Приморского края / T.me

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Мужчине всё нипочем — он превратил затопленный двор в личный бассейн

Видео: Борус / T.me

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Спасатели есть и среди нас

Видео: Борус / T.me

В городе — серьезные пробки по всем направлениям, все автобусы на маршрутах стоят. Об этом РИА Новости сообщили в администрации города. Центр города затоплен — по словам местных жителей, воды там «по колено», магазины и кафе откачивают воду насосами, машины глохнут по окна в воде.

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В одном из дворов появились настоящие гейзеры — вода бьет из канализационных люков

Видео: DPS VL / T.me

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Тревожно за судьбу мужчины, свалившегося с зонтом прямо в бурный поток на дороге

Видео: SHOT / T.me

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Затопило парковку у аэропорта

Видео: Борус / T.me

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Улицы превратились в полноводные реки

Видео: Борус / T.me

По данным администрации Владивостока, сильный дождь будет идти в течение всего дня, ожидается ветер до 20 м/с. Жителей города просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а отдыхающих — покинуть места отдыха. Автомобилистов просят не парковаться под рекламными щитами, большими деревьями и подпорными стенами, а также в низинах.

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Так выглядит одна из школ после ливня — вода льется отовсюду, а учебный год уже на носу

Видео: Борус / T.me

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Даже в автобусе невозможно спастись от воды

Видео: Борус / T.me

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И в разбушевавшейся стихии можно найти место для развлечения

Видео: Борус / T.me

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«Дороги просто нет!» — меланхолично заявил мужчина за кадром

Видео: Борус / T.me

В среду дороги Владивостока затопило из-за ливней, которые пришли с фронтальными разделами. Потоками воды затопило четыре школы, также обрушились три подпорные стены.

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ВладивостокПриморьеЛивниПотопСтихияЗатопило дороги
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