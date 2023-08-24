У офиса новосибирских вагнеровцев организовали мемориал с портретами Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина

Утром, 24 августа, мемориал с портретами Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина организовали у офиса новосибирских вагнеровцев. Накануне в Тверской области упал бизнес-джет Пригожина.
Мемориал на улице Ядринцевской можно увидеть у входа в офис. Там уже появились первые цветы.
Бизнес-джет Евгения Пригожина потерпел крушение вечером в среду, 23 августа. На борту, по данным Росавиации, находились 10 человек: 7 пассажиров, в том числе глава ЧВК Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин, и 3 члена экипажа. Точные причины произошедшего пока неизвестны, среди возможных — ошибка пилота и взрыв на борту.
Наши коллеги в режиме онлайн собирают всю информацию об авиакатастрофе.
Ранее НГС побывал на открытии монумента погибшим вагнеровцам на Гусинобродском кладбище в Новосибирске. Рядом с ним похоронены больше 350 бойцов ЧВК.