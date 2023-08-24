freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 5/10
usd 94.44
eur 102.25
СрочноЧто происходит на месте крушения самолета
Все новости
Все новости
Крушение самолета Пригожина

У офиса новосибирских вагнеровцев организовали мемориал с портретами Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина

К нему уже принесли цветы

1 167

На мемориал возложили красные гвоздики

Поделиться

Утром, 24 августа, мемориал с портретами Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина организовали у офиса новосибирских вагнеровцев. Накануне в Тверской области упал бизнес-джет Пригожина.

Мемориал на улице Ядринцевской можно увидеть у входа в офис. Там уже появились первые цветы.

Бизнес-джет Евгения Пригожина потерпел крушение вечером в среду, 23 августа. На борту, по данным Росавиации, находились 10 человек: 7 пассажиров, в том числе глава ЧВК Евгений Пригожин и его правая рука Дмитрий Уткин, и 3 члена экипажа. Точные причины произошедшего пока неизвестны, среди возможных — ошибка пилота и взрыв на борту.

Наши коллеги в режиме онлайн собирают всю информацию об авиакатастрофе.

Ранее НГС побывал на открытии монумента погибшим вагнеровцам на Гусинобродском кладбище в Новосибирске. Рядом с ним похоронены больше 350 бойцов ЧВК.

По теме

Евгений ПригожинЧВК ВагнерЧВК Вагнер в НовосибирскеДмитрий УткинКрушение самолета
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter