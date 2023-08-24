Где был Евгений Пригожин до крушения бизнес-джета

После авиакатастрофы в Тверской области никто из ближайшего окружения Евгения Пригожина не может дозвониться до него, сообщает источник наших коллег из «Фонтанки». По предварительным данным, глава ЧВК «Вагнер» числился среди пассажиров на борту. Всю информацию о ЧП мы рассказываем в режиме онлайн-репортажа.
Евгений Пригожин мог лететь из Африки через Москву в родной Санкт-Петербург.
Последний раз основатель ЧВК «Вагнер» публично был на видео, снятом, предположительно, в Африке:
— Работаем. Температура +50. Всё, как мы любим, — заявил он. — ЧВК «Вагнер» проводит РПД, делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов.
Видео публиковали тг-каналы, которые связаны с Пригожиным. После структуры, которые могли быть связаны с ним, объявили набор новобранцев для выполнения задач в Африке.