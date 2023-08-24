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Тема дняВ Тверской области рухнул самолет Пригожина
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Крушение самолета Пригожина

Где был Евгений Пригожин до крушения бизнес-джета

Глава ЧВК «Вагнер» числился среди пассажиров разбившегося самолета

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Последнее публичное появление Пригожина, предположительно, было в Африке

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После авиакатастрофы в Тверской области никто из ближайшего окружения Евгения Пригожина не может дозвониться до него, сообщает источник наших коллег из «Фонтанки». По предварительным данным, глава ЧВК «Вагнер» числился среди пассажиров на борту. Всю информацию о ЧП мы рассказываем в режиме онлайн-репортажа.

Евгений Пригожин мог лететь из Африки через Москву в родной Санкт-Петербург.


Последний раз основатель ЧВК «Вагнер» публично был на видео, снятом, предположительно, в Африке:

— Работаем. Температура +50. Всё, как мы любим, — заявил он. — ЧВК «Вагнер» проводит РПД, делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной. Справедливость и счастье для африканских народов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Последнее публичное появление Евгения Пригожина

Видео: Разгрузка Вагнера / T.me



Видео публиковали тг-каналы, которые связаны с Пригожиным. После структуры, которые могли быть связаны с ним, объявили набор новобранцев для выполнения задач в Африке.

Евгений ПригожинКрушениеЧВК ВагнерТверская область
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