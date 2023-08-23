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Выпал из кабины и упал под каток: в аварии на Алтае погиб тракторист

Инцидент произошел в Усть-Канском районе

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Водитель трактора съехал в кювет

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В Республике Алтай водитель трактора с прицепным катком съехал с дороги и выпал из кабины. Он упал под каток и скончался на месте.

О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай. Инцидент произошел 22 августа в Усть-Канском районе недалеко от села Келей. Погибшему водителю было 58 лет.

— Местный житель, управляя трактором Т-150 с прицепным катком, при проведении дорожно-ремонтных работ не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части. Мужчина выпал из кабины трактора и упал под каток. От полученных травм сельчанин скончался на месте происшествия, — сообщили в ГУ МВД Республики Алтай.

Выяснилось, что ранее мужчину лишили права управления всеми видами транспорта. При этом он работал машинистом в дорожно-строительной организации.

Полиция проводит проверку.

В декабре НГС писал о том, что в Новосибирской области трактор задушил 24-летнего машиниста. Одежду 24-летнего работника замотало в механизм трактора и сдавило шею.

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