Выпал из кабины и упал под каток: в аварии на Алтае погиб тракторист

В Республике Алтай водитель трактора с прицепным катком съехал с дороги и выпал из кабины. Он упал под каток и скончался на месте.



О происшествии рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Алтай. Инцидент произошел 22 августа в Усть-Канском районе недалеко от села Келей. Погибшему водителю было 58 лет.

