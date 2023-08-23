Два дня — восемь выловленных трупов. Рассказываем всё о смертельной экскурсии по подземной Москве, где погибли люди

Утром в понедельник, 21 августа, спасатели выловили из Москвы-реки тела
Группа из восьми человек отправилась на экскурсию по подземной Москве днем 20 августа. Через какое-то время начался сильный ливень. По предварительным данным, в этот момент диггеры находились в закрытой в коллектор реке Неглинке, которую и затопило сточными водами. Подробности произошедшего MSK1.RU рассказывал в онлайн-репортаже.
А в этом тексте MSK1.RU собрал всё, что известно о трагедии на Неглинке.
Спустились в коллектор в ливень
Группа туристов из восьми человек вместе с диггером отправились днем 20 августа на экскурсию по подземной Москве. На последнем видео, где они попали на камеры видеонаблюдения, заметно, что около 14:00 они переодеваются недалеко от Театра Дурова, меняют обувь и затем все вместе уходят к памятнику Толбухина — там расположен один из входов в коллекторы. Точный размер группы выяснили как раз с помощью этого видео.
Путь группы начался с кирпичного коллектора 1906 года на Олимпийском проспекте. Через час они дошли до коллекторов
По предварительным данным, сильный ливень начался в тот момент, когда группа была в районе станции «Трубной». После этого участники экскурсии перестали выходить на связь.
Через несколько часов после того как участники группы перестали выходить на связь, их близкие обратились в полицию. Утром 21 августа начались спасательные работы, к которым были привлечены не только МЧС и полиция, но и работники «Мосводостока».
Находили трупы два дня
В первые часы операции спасатели обнаружили тела
Через несколько часов на Москворецкой набережной спасатели нашли тело еще одной
Погибшей оказалась
Аня родилась в Новосибирской области, но последние несколько лет жила в Москве, где и познакомилась с
— Я знал Даниила, мы раньше с ним общались. Он любил работать в массовках в фильмах. Мы с ним работали на предвыборной кампании. В последний раз мы с ним общались, когда Даня уезжал в Ржев на раскопки, нравилось ему это, — рассказал нам Сергей Макурин, который был знаком с погибшим
Тела
В соцсетях погибшей сообщается, что в последний раз она была онлайн вечером 20 августа. Журналисты NGS.RU связались с отцом погибшей девушки. Он подтвердил смерть дочери, но был не в состоянии комментировать ее гибель.
Вслед за ними спасатели выловили из Москвы-реки пожилую пару из Санкт-Петербурга.
По словам родных погибших, они очень любили своих внуков и не понимают, почему Фадеевы отправились на эту злополучную экскурсию.
И Андрей, и Елена окончили институт аэрокосмических приборов и систем ГУАП, поженились, родили детей. Оба увлекались краеведением и вели активную жизнь.
Опытный гид?
Позднее спасатели выловили тело
После того как Константин Филиппов отправил свое последнее сообщение коллеге и перестал выходить на связь, сайт, где можно было купить экскурсии по подземной Москве, перестал открываться. А страницы гида оказались удалены, как и организатора этих туров.
Последние жертвы
Днем во вторник, 22 августа, спасатели обнаружили тела еще троих человек — последних без вести пропавших туристов. Одним из них был Дмитрий Маркушкин —
Вместе с Маркушкиным спасатели нашли его
По словам друзей погибших, никто из семьи Маркушкина не любил экстрим. Именно поэтому родные удивлены, что Дмитрий вместе с дочерью и племянником отправились на экскурсию по подземной Москве.
— Дима был хорошим человеком, добрым рассудительным, острожным. Он мог пойти на эту экскурсию, потому что дети могли захотеть. Он любил их сильно. Дима был волонтером в приюте, он даже взял оттуда собаку, — поделилась с MSK1.RU подруга семьи Ирина Степанова.
Спаслась в последний момент
Поиски погибших продолжались практически два дня. Всё это время на набережной недалеко от парка «Зарядье» дежурили не только спасатели, но и близкие на тот момент еще без вести пропавших людей. Среди них была подруга Дарьи Быковой. В тот день они должны была спуститься в коллектор вместе. Но в последний момент подруга передумала и Дарья пошла одна.
Тело Дарьи Быковой нашли на следующий день недалеко от Москворецкой набережной.
— И я честно признаться, надеюсь, что есть какой-то шанс, что она могла зацепиться, — сказала «Известиям» в день поисков подруга погибшей, которая всю ночь пробыла на мосту недалеко от коллектора, где находили тела группы диггеров.
После двух дней поисков спасательные работы были завершены. Тела восьми участников вытащены из Москвы-реки.
«Ударная волна убивает моментально»
Руководитель независимого центра подземных исследований «Остроб» Михаил Савкин рассказал в эфире «
— Я не понимаю, кто вам вообще сказал, что эти экскурсии официальные. Этих экскурсий не существует. Люди не соображают. Они записываются к людям, которые, возможно, знают свое дело, они исследуют там что-то. Но вместе с этим у них нет официальных документов на право проводить там экскурсии, — сказал специалист.
Михаил Савкин отметил, что все коллекторы принадлежат правительству Москвы, поэтому туда нельзя провести постороннего человека.
— Но проводят же туда, хотя людей арестовывают, если заметят. Люди надеются на авось, а получается вот такое. Они спускаются, когда еще вроде солнышко, а потом раз — и ливень. Всё это пространство быстро заполняется водой, которая всё заливает. Ударная волна сбивает с ног и убивает моментально, — добавил Савкин.
Участники «Сколково» из Петербурга
Следователи в Москве установили трех человек, которые причастны к экскурсии по коллекторам, где погибли люди. Один из них сейчас находится в подразделении Следственного комитета. Еще нескольких объявили в розыск.
По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц, возбуждено уголовное дело по
— Организаторы уверяли граждан, приобретающих билеты на экскурсии, в безопасности услуги, в то время как незаконно проникали в подземные сооружения. В таких подземных сооружениях имеют право находиться исключительно сотрудники специальных служб города, — говорится в сообщении СК.
А в офисах компаний, которые организовывали экскурсии в подземелье, прошли обыски. Силовики пришли и к руководителям этих фирм, как утверждают «Известия». По данным
Компания «Спутник» предлагает множество туров как по Москве, так и по другим регионам России: по Золотому кольцу, Туле, Дивеево (село рядом с Нижним Новгородом) и
Как выяснил MSK1.RU, «Спутник» — участник программы «Сколково». Из фишек такого сотрудничества — финансовая поддержка, налоговые льготы, помощь с арендой. Владеют компанией предприниматели Александр и Сергей Ким. Александру принадлежит доля в 80%, по данным «Контур.Фокуса». Как говорится на сайте «Спутника», он переехал из Казахстана в Санкт-Петербург, учился в СПбГУ по двум направлениям — программирование и экономика. О Сергее же ничего не известно.
Задержание
Утром во вторник, 22 августа, гендиректор компании «Спутник», которая организовывала незаконные экскурсии по подземным коллекторам реки Неглинки, задержан в Санкт-Петербурге. 20 августа после сильного ливня сточные воды затопили коллекторы, там погибла группа из семи туристов и диггера.
Александра Кима доставили в Москву. Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит до
Мэр Москвы Сергей Собянин после трагедии в коллекторе Неглинки выразил слова соболезнования близким погибших.
— Вчера произошла ужасная трагедия в коллекторе реки Неглинки. Во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе погибли люди. Поиск пропавших продолжается. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Соболезную родным и близким погибших, — написал мэр столицы у себя в Telegram-канале.
Задумались после трагедии
В Госдуме призвали повысить требования к квалификации гидов, которые проводят экстремальные экскурсии. С таким предложением к министру экономразвития Максиму Решетникову обратилась депутат Госдумы Яна Лантратова. Кроме того, она призвала создать реестр юрлиц, имеющих право устраивать экскурсии, сопряженные с высоким риском для жизни и здоровья туристов.
Но близких погибших не утешают инициативы депутатов, сейчас они ждут суда над организатором смертельной экскурсии.