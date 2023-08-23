Два дня — восемь выловленных трупов. Рассказываем всё о смертельной экскурсии по подземной Москве, где погибли люди

Путь группы начался с кирпичного коллектора 1906 года на Олимпийском проспекте. Через час они дошли до коллекторов 1819-го и 1974 годов в районе метро «Трубная». После этого гид написал СМС своему другу со словами: «****, дождь. Можно ли выходить на "Трубной"?».

По предварительным данным, сильный ливень начался в тот момент, когда группа была в районе станции «Трубной». После этого участники экскурсии перестали выходить на связь.