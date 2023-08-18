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Очевидцы заметили мертвую лису рядом с ДТП на Чуйском тракте — имеет ли она отношение к аварии?

В ГИБДД ответили на вопрос о пострадавших в происшествии

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Два автомобиля столкнулись на Чуйском тракте

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Столкновение двух машин произошло на 53-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт», недалеко от Исктима, утром 18 августа. Об этом сообщил Telegram-канал «АвтоБердск-плюс».

На кадрах аварии, сделанных очевидцем, видно, что у одного из автомобилей отвалился бампер. На обочине лежит тело мертвого животного — в ролике говорится, что это лиса. На место прибыли сотрудники аваркома.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Рядом с местом ДТП, на обочине, лежит тело мертвого животного

Видео: «АвтоБердск-плюс»

НГС обратился в ГИБДД Новосибирской области с просьбой прокомментировать произошедшее.

— Это столкновение с материальным ущербом. Комиссары приезжали — помощь сотрудников Госавтоинспекции не потребовалась. Пострадавших нет. Животное к этой аварии отношения не имеет — возможно, еще с ночи лежит, — рассказал старший государственный инспектор БДД УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

17 августа в Новосибирске произошло ДТП около станции метро «Золотая Нива» — в аварию попала скорая помощь.

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