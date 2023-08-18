Очевидцы заметили мертвую лису рядом с ДТП на Чуйском тракте — имеет ли она отношение к аварии?

Столкновение двух машин произошло на
На кадрах аварии, сделанных очевидцем, видно, что у одного из автомобилей отвалился бампер. На обочине лежит тело мертвого животного — в ролике говорится, что это лиса. На место прибыли сотрудники аваркома.
НГС обратился в ГИБДД Новосибирской области с просьбой прокомментировать произошедшее.
— Это столкновение с материальным ущербом. Комиссары приезжали — помощь сотрудников Госавтоинспекции не потребовалась. Пострадавших нет. Животное к этой аварии отношения не имеет — возможно, еще с ночи лежит, — рассказал старший государственный инспектор БДД УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.
17 августа в Новосибирске произошло ДТП около станции метро «Золотая Нива» — в аварию попала скорая помощь.