Забрался на дерево и там умер: сибиряк погиб при сборе кедровых шишек на Алтае

В пресс-службе СУ СК РФ по Республике Алтай уточнили, что о произошедшем сообщила супруга погибшего. Они вместе отдыхали в республике в районе Телецкого озера. Сейчас специалисты проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



15 августа в Республике Алтай житель Новосибирской области не справился с управлением на автомобиле и врезался в столб. В результате аварии погибла 21-летняя девушка.

