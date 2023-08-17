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Забрался на дерево и там умер: сибиряк погиб при сборе кедровых шишек на Алтае

По предварительным данным, мужчина скончался от острой сердечной недостаточности

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Инцидент произошел 16 августа

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В Республике Алтае следователи начали проверку по сообщению о гибели туриста. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, мужчина забрался на дерево для сбора кедрового ореха, а затем умер.

По предварительны данным, инцидент произошел 16 августа на участке местности на 15-ом километре дороги «Балыктуюль-Балыкча» в Улаганском районе. Информация о происшествии поступила по системе «112» около 08:30.

В сообщении уточняется, что 61-летний житель Красноярского края забрался на дерево, чтобы собрать кедровый орех. После того, как мужчина оказался на высоте, он перестал подавать признаки жизни.

— Оказавшись на 15-метровой высоте на кедре, мужчина внезапно перестал подавать признаки жизни. По предварительным данным мужчина скончался от острой сердечной недостаточности, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе СУ СК РФ по Республике Алтай уточнили, что о произошедшем сообщила супруга погибшего. Они вместе отдыхали в республике в районе Телецкого озера. Сейчас специалисты проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

15 августа в Республике Алтай житель Новосибирской области не справился с управлением на автомобиле и врезался в столб. В результате аварии погибла 21-летняя девушка.

Гибель туристаАлтайРеспублика АлтайСледователи
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