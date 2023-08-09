freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 4/10
usd 96.08
eur 105.44
СрочноДевушки заявили о нападении подростков
Все новости
Все новости

Попали по ногам и спине: девушки заявили о нападении подростков со страйкбольными автоматами

Полиция начала проверку

742

Девушки опубликовали фотографии с синяками

Поделиться

В Новосибирске вчера, 8 августа, вечером якобы обстреляли девушек из страйкбольного оружия. Об этом рассказали сами пострадавшие в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

По информации подписчицы, обстрел произошел около долгостроя за ТРЦ «Сибирский Молл».

— Четверо подростков (13–14 лет), одетых в камуфляжную форму и оснащенных страйкбольным обмундированием, а также страйкбольными автоматами и боеприпасами для них, со спины обстреляли мою подругу по ногам (в том числе очередь пуль по спине). Мы привлекли их внимание, когда проходили мимо, — рассказала подписчица «Инцидента».

Подростки, по словам пострадавших, несколько раз выстрелили в девушек, попали одной из них по ногам. Сибирячки потребовали объяснений и номера телефонов родителей. После этого молодые люди начали уходить, а девушки вызвали полицию. Сибирячка рассказала, что она и подруга написали заявление в полицию.

В пресс-службе МВД по Новосибирской области уточнили, что такого заявления в отделение Октябрьского района не поступало. Полиция начала проверку по информации из интернета, сотрудники устанавливают все обстоятельства и личности граждан на видео.

В начале июля в Кировском районе Новосибирска произошло групповое избиение. Парня повалили на землю и пинали ногами.

По теме

СтрайкболНападениеДолгостройОктябрьский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter