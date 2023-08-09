Попали по ногам и спине: девушки заявили о нападении подростков со страйкбольными автоматами

— Четверо подростков (13–14 лет), одетых в камуфляжную форму и оснащенных страйкбольным обмундированием, а также страйкбольными автоматами и боеприпасами для них, со спины обстреляли мою подругу по ногам (в том числе очередь пуль по спине). Мы привлекли их внимание, когда проходили мимо, — рассказала подписчица «Инцидента».