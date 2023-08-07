Выбил стекло, оторвал бампер: как сибиряк разнес машину бывшей жены — видео

Нападение сибиряка на автомобиль его бывшей жены попало на видео камеры у подъезда. Мужчина разбил стекло машины, оторвал зеркало и бампер.

Инцидент произошел ночью 7 августа на улице Авиастроителей. По информации пресс-службы агентства безопасности «Гвардия», вызов поступил в 00:25. Женщина сообщила, что ее бывший супруг угрожал расправой и ломился в квартиру. После этого он начал крушить автомобиль. В «Гвардии» сообщили, что обезвредили мужчину и передали сотрудникам полиции.