Выбил стекло, оторвал бампер: как сибиряк разнес машину бывшей жены — видео

Нападение сибиряка на автомобиль его бывшей жены попало на видео камеры у подъезда. Мужчина разбил стекло машины, оторвал зеркало и бампер.
Инцидент произошел ночью 7 августа на улице Авиастроителей. По информации пресс-службы агентства безопасности «Гвардия», вызов поступил в 00:25. Женщина сообщила, что ее бывший супруг угрожал расправой и ломился в квартиру. После этого он начал крушить автомобиль. В «Гвардии» сообщили, что обезвредили мужчину и передали сотрудникам полиции.
На кадрах с домофона, которые предоставил редакции НГС читатель, видно, что сотрудник «Гвардии» пытается успокоить мужчину, но в присутствии сотрудника дебошир разбивает стекло автомобиля. После они вместе заходят в подъезд.
В пресс-службе ГУ МВД региона сообщили, что заявление о порче автомобиля в полицию поступало. Сейчас сотрудники проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.
В июле неизвестный мужчина в компании подруги руками и ногами разбил несколько автомобилей в микрорайоне Родники. После случившегося в полиции начали проверку.