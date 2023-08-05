В массовой аварии на трассе в Новосибирской области погибла 9-летняя девочка — машина врезалась в фуру

В Татарском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП. В аварии на трассе погибла 9-летняя девочка, трех человек доставили в больницу.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, 4 августа около 20:30 водитель 40 лет на Hyundai Solaris ехал по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону города Новосибирска. По предварительной информации, при обгоне на перекрестке автомобилист врезался в автомобиль Honda CR-V, который поворачивал налево на перекрестке. После столкновения с легковушкой Hyundai Solaris влетел во встречный грузовой автомобиль FAW.