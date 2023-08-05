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В массовой аварии на трассе в Новосибирской области погибла 9-летняя девочка — машина врезалась в фуру

Водителя и еще двух пассажиров госпитализировали

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Авария произошла вечером 4 августа

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В Татарском районе Новосибирской области произошло массовое ДТП. В аварии на трассе погибла 9-летняя девочка, трех человек доставили в больницу.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, 4 августа около 20:30 водитель 40 лет на Hyundai Solaris ехал по трассе Р-254 «Иртыш» в сторону города Новосибирска. По предварительной информации, при обгоне на перекрестке автомобилист врезался в автомобиль Honda CR-V, который поворачивал налево на перекрестке. После столкновения с легковушкой Hyundai Solaris влетел во встречный грузовой автомобиль FAW.

Автомобиль обгонял на перекрестке

Автомобиль обгонял на перекрестке

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Пассажиры и водители других машин не пострадали

Пассажиры и водители других машин не пострадали

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— В результате произошедшего девочка-пассажир Hyundai Solaris 9 лет получила травмы, несовместимые с жизнью. В больницу доставлены водитель и два пассажира: девочка 12 лет и женщина 38 лет получили различные травмы, — сообщили в ГИБДД.

Недавно на трассе в Новосибирской области поставили камеру после аварии, в которой пострадали четыре человека.

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