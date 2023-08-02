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На трассе в Новосибирской области поставили камеру после аварии — показываем участок на карте

В ДТП пострадали четыре человека, в том числе двое детей

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Новый комплекс появился недалеко от села Кирза

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На трассе в Новосибирской области поставили камеру после аварии, в которой пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональном ЦОДД.

Новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, фиксирующий нарушение скоростного режима, установили в Ордынском районе Новосибирской области по решению рабочей группы проекта БКД. Камера появилась на 9-м км автомобильной дороги К-18р. Именно в этом месте комплекс решили установить из-за аварии, которая произошла в июне.

Как сообщили НГС в пресс-службе ТУАД, 19 июня водитель Toyota ехал в сторону рабочего поселка Ордынское и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной той же марки. После столкновения водитель съехал в кювет. В аварии получили травмы четыре человека, в том числе двое детей.

В ГКУ НСО ЦОДД напомнили, что камеры устанавливают на аварийно опасных участках дорог по решению владельцев дорог после анализа и рекомендаций, поступающих от ГИБДД.

Ранее НГС писал, что новые камеры хотят установить на улице Гоголя. На это готовы потратить 11,6 миллиона рублей.

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КамераТрассаАварияДТП
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