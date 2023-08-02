На трассе в Новосибирской области поставили камеру после аварии — показываем участок на карте

На трассе в Новосибирской области поставили камеру после аварии, в которой пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональном ЦОДД.
Новый комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД, фиксирующий нарушение скоростного режима, установили в Ордынском районе Новосибирской области по решению рабочей группы проекта БКД. Камера появилась на
Как сообщили НГС в пресс-службе ТУАД,
В ГКУ НСО ЦОДД напомнили, что камеры устанавливают на аварийно опасных участках дорог по решению владельцев дорог после анализа и рекомендаций, поступающих от ГИБДД.
Ранее НГС писал, что новые камеры хотят установить на улице Гоголя. На это готовы потратить 11,6 миллиона рублей.