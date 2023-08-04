Беспилотники атаковали военно-морскую базу в Новороссийске

— Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте, — написал Кондратьев у себя в телеграм-канале.

Также сообщается, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском после взрывов в акватории не повреждена.

