Беспилотники атаковали военно-морскую базу в Новороссийске

В акватории Новороссийска и села Мысхако ранним утром
— В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы, — говорится в сообщении.
Местные жители говорят, что слышали звуки взрывов дважды — сначала примерно в 04:00 мск, потом около 05:08 мск.
— Аж дом трясло, как от взрывной волны. Стекла дребезжали, — написала на своей странице во «ВКонтакте» жительница Новороссийска Екатерина Сумкина. — В 06:00 была дополнительная короткая стрельба.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пишет, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в акватории Новороссийска сегодня ночью и рано утром.
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— Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте, — написал Кондратьев у себя в телеграм-канале.
Также сообщается, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском после взрывов в акватории не повреждена.