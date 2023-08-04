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Спецоперация на Украине

Беспилотники атаковали военно-морскую базу в Новороссийске

Взрывы прогремели в акватории

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Местные жители сняли момент уничтожения морского дрона

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В акватории Новороссийска и села Мысхако ранним утром 4 августа прогремели взрывы. По информации Минобороны, ВСУ попытались атаковать двумя морскими безэкипажными катерами военно-морскую базу в Новороссийске.

— В ходе отражения атаки безэкипажные катера были визуально обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, осуществляющих охрану внешнего рейда военно-морской базы, — говорится в сообщении.

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Видео: «Блокнот Новороссийск»

Местные жители говорят, что слышали звуки взрывов дважды — сначала примерно в 04:00 мск, потом около 05:08 мск.

— Аж дом трясло, как от взрывной волны. Стекла дребезжали, — написала на своей странице во «ВКонтакте» жительница Новороссийска Екатерина Сумкина. — В 06:00 была дополнительная короткая стрельба.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев пишет, что российские военные отразили атаку двух надводных беспилотников в акватории Новороссийска сегодня ночью и рано утром.

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— Пострадавших и разрушений нет. Все необходимые специальные службы работают на месте, — написал Кондратьев у себя в телеграм-канале.

Также сообщается, что инфраструктура Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском после взрывов в акватории не повреждена.

НовороссийскБеспилотникиБПЛАМинобороныРоссияУкраинаВзрыв
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