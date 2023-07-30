Девять человек погибли, 67 пострадали из-за урагана в Приволжье

В связи с непогодой в 520 населенных пунктах отключили электроэнергию. Жителей региона просят оставаться в домах и не выходить на улицу. О том, что сейчас происходит в Казани и Приволжском округе, вы можете оперативно узнавать в онлайн-трансляции на 116.RU.

