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Девять человек погибли, 67 пострадали из-за урагана в Приволжье

Упавшие деревья завалили палаточный лагерь с туристами

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МЧС заявили о 76 пострадавших от урагана в регионе

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Ураган обрушился на Приволжский край: сильный ветер и ливни рушат постройки и валят деревья. По информации МЧС, непогода унесла жизни девятерых человек.

Больше всего пострадавших в Республике Марий Эл: ураган повалил деревья на месте палаточного лагеря у озера Яльчик, в результате чего пострадали 27 человек. В МЧС России подтвердили смерть семерых туристов и отметили, что их поход не был зарегистрирован.

Спасатели работают на месте происшествия

Спасатели работают на месте происшествия

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По данным спасателей, от сильного ветра в регионе пострадали 76 человек, 9 из которых погибли. У 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов повреждена кровля, упали 550 деревьев. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия урагана.

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Видео: МЧС России / T.me

Фото и видео того, как ветер рушит постройки, публикуют жители региона.

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Видео: kazantop1 / t.me

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Видео: kazanvkp / t.me

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Видео: Eduvtatarstan / t.me

В связи с непогодой в 520 населенных пунктах отключили электроэнергию. Жителей региона просят оставаться в домах и не выходить на улицу. О том, что сейчас происходит в Казани и Приволжском округе, вы можете оперативно узнавать в онлайн-трансляции на 116.RU.

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