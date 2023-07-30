Девять человек погибли, 67 пострадали из-за урагана в Приволжье

Ураган обрушился на Приволжский край: сильный ветер и ливни рушат постройки и валят деревья. По информации МЧС, непогода унесла жизни девятерых человек.
Больше всего пострадавших в Республике Марий Эл: ураган повалил деревья на месте палаточного лагеря у озера Яльчик, в результате чего пострадали 27 человек. В МЧС России подтвердили смерть семерых туристов и отметили, что их поход не был зарегистрирован.
По данным спасателей, от сильного ветра в регионе пострадали 76 человек, 9 из которых погибли. У 41 жилого дома и 7 социально значимых объектов повреждена кровля, упали 550 деревьев. Сотрудники МЧС ликвидируют последствия урагана.
Фото и видео того, как ветер рушит постройки, публикуют жители региона.
В связи с непогодой в 520 населенных пунктах отключили электроэнергию. Жителей региона просят оставаться в домах и не выходить на улицу. О том, что сейчас происходит в Казани и Приволжском округе, вы можете оперативно узнавать в онлайн-трансляции на 116.RU.