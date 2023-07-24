Украинские беспилотники атаковали Москву: публикуем фото и видео очевидцев

Ранним утром 24 июля по Москве ударили два беспилотника. По словам мэра столицы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет.
— Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет, — написал Собянин у себя в телеграм-канале.
По информации Минобороны, беспилотники попали в здания после того, как их «подавили средствами радиоэлектронной борьбы».
— Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет, — говорится в сообщении.
Очевидцы сняли беспилотник, летящий в районе Нагатино-Садовники.
Один беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, там выбиты стекла на
О громких звуках сообщали жители центра и юга столицы. По их словам, первый взрыв прозвучал примерно в четыре утра по московскому времени, затем поднялся дым.
Обломки второго беспилотника обнаружили на Комсомольском
ТАСС публикует кадры последствий атаки беспилотников на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева.
По информации дептранса Москвы, после ЧП перекрывали движение по Комсомольскому проспекту от дома
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В целях безопасности часть рейсов в аэропорт Внуково перенаправили в другие аэропорты.
— Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту Внуково с 05:10 мск, — сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.
В Росавиации отметили, что ограничения по приему и выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00 мск. При этом другие аэропорты столицы работают в штатном режиме.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент телеканалу RTVI, назвала атаку беспилотников на Москву «актом международного терроризма».
Также этим утром беспилотники атаковали склад боеприпасов в Крыму. Глава Минцифры Украины Михаил Федоров подтвердил, что Крым и Москву атаковали беспилотники.