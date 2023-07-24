Украинские беспилотники атаковали Москву: публикуем фото и видео очевидцев

По информации Минобороны, беспилотники попали в здания после того, как их «подавили средствами радиоэлектронной борьбы».



— Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет, — говорится в сообщении.