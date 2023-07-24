freedom
СЕЙЧАС +21°С
Пробки 4/10
usd 90.38
eur 100.66
СрочноБеспилотники атаковали склад боеприпасов в Крыму
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеПодробности

Украинские беспилотники атаковали Москву: публикуем фото и видео очевидцев

И рассказываем, что известно о происшествии

178

Один беспилотник попал в здание бизнес-центра, там выбиты стекла на двух верхних этажах

Поделиться

Ранним утром 24 июля по Москве ударили два беспилотника. По словам мэра столицы Сергея Собянина, серьезных разрушений и пострадавших нет.

— Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений и пострадавших нет, — написал Собянин у себя в телеграм-канале.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Раньше всех. Ну почти / T.me

По информации Минобороны, беспилотники попали в здания после того, как их «подавили средствами радиоэлектронной борьбы».

— Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку двумя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Очевидцы сняли беспилотник, летящий в районе Нагатино-Садовники.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Пул №3 / T.me

Один беспилотник попал в здание бизнес-центра на проспекте Лихачева, там выбиты стекла на 17-м и 18-м этажах. В этом здании находится магазин «Леруа Мерлен».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: РИА Новости / T.me

О громких звуках сообщали жители центра и юга столицы. По их словам, первый взрыв прозвучал примерно в четыре утра по московскому времени, затем поднялся дым.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Mash / T.me

Обломки второго беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте, 17.

ТАСС публикует кадры последствий атаки беспилотников на Комсомольском проспекте и проспекте Лихачева.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ТАСС / T.me

По информации дептранса Москвы, после ЧП перекрывали движение по Комсомольскому проспекту от дома № 18 в сторону области и по проспекту Лихачева. На момент публикации движение по Комсомольскому проспекту в центр Москвы полностью восстановили, в направлении области движение восстановлено по третьей и четвертой полосам.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Раньше всех. Ну почти / T.me

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

В целях безопасности часть рейсов в аэропорт Внуково перенаправили в другие аэропорты.

— Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в московском аэропорту Внуково с 05:10 мск, — сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

В Росавиации отметили, что ограничения по приему и выпуску воздушных судов в аэропорту Внуково продлены до 08:00 мск. При этом другие аэропорты столицы работают в штатном режиме.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя инцидент телеканалу RTVI, назвала атаку беспилотников на Москву «актом международного терроризма».

Также этим утром беспилотники атаковали склад боеприпасов в Крыму. Глава Минцифры Украины Михаил Федоров подтвердил, что Крым и Москву атаковали беспилотники.

МоскваБеспилотникиБПЛАМария ЗахароваАэропорт ВнуковоЛеруа МерленДептранс МосквыРоссияУкраина
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter