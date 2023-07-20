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СрочноАтака беспилотника в Крыму: погибла девочка
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В Крыму беспилотник атаковал поселок — погибла девочка, введен режим ЧС

БПЛА попал в магазин, когда рядом с ним проходил подросток

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В результате атаки беспилотника погиб ребенок, пострадали четыре здания

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Беспилотник атаковал поселок городского типа Раздольное на северо-западе Крыма. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, в результате погибла девочка, повреждены четыре здания.

— В результате удара вражеского БПЛА в одном из населенных пунктов на северо-западе Крыма повреждено четыре административных здания. На месте работают профильные службы, — написал Аксенов у себя в телеграм-канале. — К сожалению, не обошлось без жертв — погибла девочка-подросток. Выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана вся необходимая поддержка.

Глава администрации Раздольненского района Денис Олейник добавил, что в соседних домах выбило стекла. На месте происшествия работают профильные службы, сформированные группы обходят поселок и определяют нанесенный ущерб.

— Обойдем все дома и определим нанесенный ущерб. Следком, правоохранительные органы работают на месте, взрывотехники. В кратчайшее время планируем устранить все последствия, — сообщил Олейник.

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Видео: Крым 24 / T.me

Сообщается, что беспилотник попал в магазин, когда рядом с ним проходила девочка. В этот момент она разговаривала с родителями по телефону.

В поселке ввели режим чрезвычайной ситуации, по центральной улице ограничено автомобильное движение.

КрымБеспилотникПодростокЧССергей Аксенов
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