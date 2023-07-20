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Помещение консьержа вспыхнуло в новосибирской многоэтажке ночью — его могли поджечь

Огонь потушили до приезда пожарных

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В Новосибирске пожар произошел в помещении консьержа в многоэтажке на улице Одоевского, 1/7

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В Новосибирске загорелось помещение консьержа в многоэтажке на улице Одоевского, 1/7 в ночь на 20 июля. Об этом пишет «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

— Свидетели происшествия рассказывают, что незадолго до ЧП группа изрядно выпивших людей общалась неподалеку. Именно их жители и считают если не причастными к поджогу, то хотя бы его очевидцами, — говорится в сообщении.

Обстоятельства и точная причина произошедшего устанавливаются, уточнили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

На кадрах с места ЧП видно, что в результате огня помещение покрылось копотью и сажей.

Пламя потушили до приезда пожарных. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области НГС рассказали, что их помощь не потребовалась.

Накануне, 19 июля, в Новосибирске произошел пожар в нежилом доме. Под завалами обнаружили мужчину без сознания.

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