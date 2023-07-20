Помещение консьержа вспыхнуло в новосибирской многоэтажке ночью — его могли поджечь

В Новосибирске загорелось помещение консьержа в многоэтажке на улице Одоевского, 1/7 в ночь на 20 июля. Об этом пишет «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

— Свидетели происшествия рассказывают, что незадолго до ЧП группа изрядно выпивших людей общалась неподалеку. Именно их жители и считают если не причастными к поджогу, то хотя бы его очевидцами, — говорится в сообщении.

