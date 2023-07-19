Пожар вспыхнул в доме на улице Дуси Ковальчук — внутри нашли человека

Вечером 19 июля в Новосибирске произошел пожар в Заельцовском районе. По информации паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», на улице Дуси Ковальчук загорелся нежилой дом.
— Горит уже второй раз, первый раз из-за газового баллона. Пожарные уже на месте, две машины, у первой вода кончилась. Полиция прибыла, — сообщил паблик со ссылкой на очевидцев.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что возгорание произошло в здании по улице Калинина. На участке горело бревенчатое строение. Сообщение о происшествии поступило специалистам в 19:25.
— Угрозы распространения по оперативным данным нет. В настоящий момент сотрудники МЧС России тушат возгорание, — сообщили в ведомстве.
В ведомстве уточнили, что в здании произошло обрушение кровли и конструкции строения. В 19:58 пожар локализовали, специалисты продолжают ликвидацию открытого горения. Внутри строения под завалами сотрудники МЧС обнаружили мужчину без сознания.
— Пожарные провели реанимационные действия и передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе ведомства.
19 июля стало известно, что в селе Верх-Ича Куйбышевского района Новосибирской области произошел пожар. В результате происшествия погибли два человека.