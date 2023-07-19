freedom
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 3/10
usd 90.69
eur 102.03
СрочноНашли мужчину под завалами горящего здания
Все новости
Все новости

Пожар вспыхнул в доме на улице Дуси Ковальчук — внутри нашли человека

По словам очевидцев, на месте происшествия находятся пожарные машины

1 911

На участке горело бревенчатое строение

Поделиться

Вечером 19 июля в Новосибирске произошел пожар в Заельцовском районе. По информации паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте», на улице Дуси Ковальчук загорелся нежилой дом.

— Горит уже второй раз, первый раз из-за газового баллона. Пожарные уже на месте, две машины, у первой вода кончилась. Полиция прибыла, — сообщил паблик со ссылкой на очевидцев.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что возгорание произошло в здании по улице Калинина. На участке горело бревенчатое строение. Сообщение о происшествии поступило специалистам в 19:25.

— Угрозы распространения по оперативным данным нет. В настоящий момент сотрудники МЧС России тушат возгорание, — сообщили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что в здании произошло обрушение кровли и конструкции строения. В 19:58 пожар локализовали, специалисты продолжают ликвидацию открытого горения. Внутри строения под завалами сотрудники МЧС обнаружили мужчину без сознания.

— Пожарные провели реанимационные действия и передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе ведомства.

19 июля стало известно, что в селе Верх-Ича Куйбышевского района Новосибирской области произошел пожар. В результате происшествия погибли два человека.

Обновлено.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области, пострадавшего мужчину госпитализировали. Пожарные ликвидировали открытое горение. По оперативной информации, двухэтажный дом был жилым.

ПожарМЧСЗаельцовский район
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter