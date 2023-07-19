Пожар вспыхнул в доме на улице Дуси Ковальчук — внутри нашли человека

— Горит уже второй раз, первый раз из-за газового баллона. Пожарные уже на месте, две машины, у первой вода кончилась. Полиция прибыла, — сообщил паблик со ссылкой на очевидцев.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области уточнили, что возгорание произошло в здании по улице Калинина. На участке горело бревенчатое строение. Сообщение о происшествии поступило специалистам в 19:25.

