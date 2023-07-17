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Мужчина с потерей памяти очнулся на трассе Новосибирск — Омск — он добрался на попутках до города

Полиция начала проверку

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Мужчину доставили в больницу

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В выходные, 15 июля, на трассе Новосибирск — Омск нашли мужчину, потерявшего память. Как рассказали в группе волонтерского движения «Альтернатива», он очнулся на трассе под деревом и с помощью попуток добрался до Омска.

— Он уснул на лавочке, откуда его забрала полиция. Скорой помощью доставлен был в приемное отделение. О себе ничего не помнит, ни имени, ни фамилии, ни кем работал. При себе из вещей большая сумка с меховой шапкой, толстовка, бритвенные станки, — рассказали волонтеры.

Документов и денег при мужчине не обнаружили. Татуировок нет, но есть два шрама: от аппендицита и на лбу. Волонтеры пытаются найти родственников мужчины. Сейчас его госпитализировали в городскую больницу № 11 в Омске.

В пресс-службе полиции Омской области НГС подтвердили информацию. Как уточнили в МВД, его нашли на остановке. Сейчас идет доследственная проверка и выясняются все подробности происшествия.

На прошлой неделе в Кировском районе Новосибирска 5-летнюю девочку нашли одну на Бугринском пляже. Ребенка передали сотрудникам ПДН.

ТрассаПотеря памятиВолонтерыОмск
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