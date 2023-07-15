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В Новосибирске 6-летнюю девочку нашли одну на пляже

Ребенка передали сотрудникам ПДН

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Девочка была около реки без взрослых

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В Кировском районе Новосибирска 6-летнюю девочку нашли одну на Бугринском пляже. Как сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте», девочку заметили на пляже 14 июля примерно в 20:00.

— На пляже замечен ребенок без взрослых. Девочка 2017 г. р. сопровождена на пост матросов-спасателей. Вызваны сотрудники отдела полиции. Девочка передана сотрудникам ПДН. В медицинской помощи не нуждается, — сообщили в группе «Спасатели МАСС».

НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области, в полиции уточняют информацию.

В начале июля тело 7-летнего мальчика достали из реки. Ребенок вместе со знакомыми ушел из дома, чтобы искупаться в реке.

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