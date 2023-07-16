«Больше недели не выходит на связь»: в Новосибирске пропал 35-летний мужчина

В Ленинском районе Новосибирска пропал 35-летний Михаил Гаврилов. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение мужчины неизвестно с
— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже мужчины. Последний раз выходил на связь с родными
Приметы Михаила: рост — 175 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза голубые. В день пропажи предположительно был одет в бело-черную футболку, черные бриджи, черно-оранжевые кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт»
Ранее поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику по Новосибирской области за полгода. Волонтеры сообщили, что за 6 месяцев в организацию поступило 556 заявок на поиск пропавших.