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«Больше недели не выходит на связь»: в Новосибирске пропал 35-летний мужчина

Его местонахождение неизвестно с 7 июля

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Сибиряк пропал в Ленинском районе

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В Ленинском районе Новосибирска пропал 35-летний Михаил Гаврилов. Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», местонахождение мужчины неизвестно с 7 июля.

— На горячую линию отряда поступила заявка о пропаже мужчины. Последний раз выходил на связь с родными 7 июля, до настоящего времени место положения неизвестно. Начат информационный поиск, идет активное распространение ориентировки в Сети, — сообщили НГС в «ЛизаАлерте».

Приметы Михаила: рост — 175 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза голубые. В день пропажи предположительно был одет в бело-черную футболку, черные бриджи, черно-оранжевые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите по телефону горячей линии отряда «ЛизаАлерт» 8 800 7000-54-52 или по номеру 112.

Ранее поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику по Новосибирской области за полгода. Волонтеры сообщили, что за 6 месяцев в организацию поступило 556 заявок на поиск пропавших.

Пропал мужчинаПоиск без вести пропавшихНовосибирск
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