Тело нашли под лодкой: 55-летний сибиряк умер на новосибирском озере

В субботу, 8 июля, на озере Долгом около поселка Мирного нашли тело
Как рассказали в администрации Куйбышевского района,
— Родственниками был организован поиск пропавшего.
В отделе ГО и ЧС администрации Куйбышевского района напомнили правила безопасности на рыбалке: важно не выезжать на водоемы в одиночестве, чтобы в случае чрезвычайной ситуации спутник мог сообщить в экстренные службы или оказать помощь.
— Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь в отсутствии течи и исправности весел. Обязательно следует иметь спасательный круг, пояс или жилет, емкость для откачивания воды. Рыболовам необходимо помнить, что при нахождении на воде не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он замедляет реакцию, расслабляет внимание, притупляет чувство реальной опасности, — подчеркнули в администрации.
В мае 70-летний мужчина погиб во время рыбалки в Новосибирске. Пенсионер рыбачил на берегу водоема и удочкой задел провода линии электропередачи, в результате чего получил удар током.