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Тело нашли под лодкой: 55-летний сибиряк умер на новосибирском озере

Поиски погибшего организовали его родственники

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Мужчина отправился на рыбалку накануне

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В субботу, 8 июля, на озере Долгом около поселка Мирного нашли тело 55-летнего мужчины. Он ушел на рыбалку и не вернулся.

Как рассказали в администрации Куйбышевского района, 7 июля мужчина уехал на рыбалку на Долгое и не вернулся. Вечером 8 июля родные заявили о пропаже.

— Родственниками был организован поиск пропавшего. 8 июля 2023 года в 17:45 тело было найдено в воде под лодкой. Причина смерти устанавливается, — сообщили в администрации.

В отделе ГО и ЧС администрации Куйбышевского района напомнили правила безопасности на рыбалке: важно не выезжать на водоемы в одиночестве, чтобы в случае чрезвычайной ситуации спутник мог сообщить в экстренные службы или оказать помощь.

— Перед выходом на водоем тщательно проверьте состояние лодки, убедитесь в отсутствии течи и исправности весел. Обязательно следует иметь спасательный круг, пояс или жилет, емкость для откачивания воды. Рыболовам необходимо помнить, что при нахождении на воде не рекомендуется употреблять алкоголь, так как он замедляет реакцию, расслабляет внимание, притупляет чувство реальной опасности, — подчеркнули в администрации.

В мае 70-летний мужчина погиб во время рыбалки в Новосибирске. Пенсионер рыбачил на берегу водоема и удочкой задел провода линии электропередачи, в результате чего получил удар током.

Обновлено: в Следственном комитете по Новосибирской области сообщили, что по факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

КуйбышевКуйбышевский районМирныйРыбалка в Новосибирске
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