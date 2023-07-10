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«Уже во всём разобрались»: что происходит во дворе дома, из окна которого по простыням вылезла женщина

НГС поговорил с очевидцами и жильцом квартиры, из которой спускалась сибирячка

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Простыней на месте происшествия уже нет

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Днем 10 июля в доме на Красном проспекте, 99 сибирячка пыталась спуститься с 6-го этажа по связанным простыням. Но в какой-то момент она сорвалась, упала на дерево, потом на землю и скрылась в неизвестном направлении.

НГС побывал во дворе и подъезде дома, поговорил с очевидцами и жильцом квартиры, из которой спускалась женщина.

Оставленный рюкзак и простыни сфотографировали утром очевидцы

Оставленный рюкзак и простыни сфотографировали утром очевидцы

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В студии стилистов, окна которой выходят прямо на место пришествия, рассказали следующее:

— Я видела, как она спустилась. До этого, как я поняла, она упала на дерево, встала, надела рюкзак и, хромая, что-то искала в траве. Один рюкзак оставила на месте падения, второй забрала и ушла, — рассказала очевидец Катя.

Корреспондент постучался в квартиру, из которой, предположительно, спускалась женщина

Корреспондент постучался в квартиру, из которой, предположительно, спускалась женщина

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— Не знаю, всё в порядке, уже во всём разобрались. Я ничего не видел, ничего не знаю. Я только в подъезд зашел, — рассказал проживающий в квартире мужчина и закрыл дверь.

Соседи рассказали НГС, что в этот день никаких криков не слышали, конфликтов до этого не замечали

Соседи рассказали НГС, что в этот день никаких криков не слышали, конфликтов до этого не замечали

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В дежурном отделе МВД корреспонденту сказали следующее:

— Сообщение в полицию поступало, сотрудник полиции на место выезжал, по происшествию ведется проверка, — сообщили в дежурном отделе информации и общественных связей МВД по НСО.

Сейчас во дворе всё выглядит достаточно спокойно

Сейчас во дворе всё выглядит достаточно спокойно

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Ранее НГС рассказывал, как житель Кропоткина устроил ночной дебош — он не давал спать соседям, не пускал полицию и бросал из окон мебель.

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