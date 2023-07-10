«Уже во всём разобрались»: что происходит во дворе дома, из окна которого по простыням вылезла женщина

Днем 10 июля в доме на Красном проспекте, 99 сибирячка пыталась спуститься с
НГС побывал во дворе и подъезде дома, поговорил с очевидцами и жильцом квартиры, из которой спускалась женщина.
В студии стилистов, окна которой выходят прямо на место пришествия, рассказали следующее:
— Я видела, как она спустилась. До этого, как я поняла, она упала на дерево, встала, надела рюкзак и, хромая, что-то искала в траве. Один рюкзак оставила на месте падения, второй забрала и ушла, — рассказала очевидец Катя.
— Не знаю, всё в порядке, уже во всём разобрались. Я ничего не видел, ничего не знаю. Я только в подъезд зашел, — рассказал проживающий в квартире мужчина и закрыл дверь.
В дежурном отделе МВД корреспонденту сказали следующее:
— Сообщение в полицию поступало, сотрудник полиции на место выезжал, по происшествию ведется проверка, — сообщили в дежурном отделе информации и общественных связей МВД по НСО.
Ранее НГС рассказывал, как житель Кропоткина устроил ночной дебош — он не давал спать соседям, не пускал полицию и бросал из окон мебель.