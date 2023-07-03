«Из окон летела мебель»: житель Кропоткина устроил ночной дебош — он не давал спать соседям и не пускал полицию

— Где-то с часу ночи один из жителей начал кричать, чтобы ему кто-нибудь вызвал полицию и скорую, также заявлял, что умирать не собирается. Кричал про то, что его хотят убить, и говорил, что это дело рук его жены. В это же время из его окон, которые он разбил, он начал выкидывать мебель, стекла, столовые приборы, и так было на протяжении двух часов. Это разбудило большинство жителей, которые собрались у подъезда, их было больше 20 человек, — рассказал корреспонденту НГС один из соседей.