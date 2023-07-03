«Из окон летела мебель»: житель Кропоткина устроил ночной дебош — он не давал спать соседям и не пускал полицию

Сегодня ночью, 3 июля, житель одного из домов на Плехановском жилмассиве устроил ночной дебош: громко кричал, а также швырялся вещами из окон. На вызов приехали сотрудники МВД и после проведенных переговоров передали мужчину медикам.
— Где-то с часу ночи один из жителей начал кричать, чтобы ему кто-нибудь вызвал полицию и скорую, также заявлял, что умирать не собирается. Кричал про то, что его хотят убить, и говорил, что это дело рук его жены. В это же время из его окон, которые он разбил, он начал выкидывать мебель, стекла, столовые приборы, и так было на протяжении двух часов. Это разбудило большинство жителей, которые собрались у подъезда, их было больше 20 человек, — рассказал корреспонденту НГС один из соседей.
В результате соседи вызвали на место происшествия МВД.
— Где-то через минут 50 после начала криков приехала полиция, но и спустя 40 минут, как они зашли в подъезд, крики не заканчивались, мебель из окон также летела. Он не открывал правоохранителям и требовал другую полицию, потому что это «не та полиция», — уточнил в разговоре с редакцией местный житель.
В пресс-службе ГУ МВД по НСО рассказали, что было после того, как сотрудники приехали на место
— С мужчиной были организованы переговоры, потому что дверь он не открывал. В итоге дверь открыл, и сотрудниками полиции была вызвана скорая медицинская помощь. Он был передан врачам скорой помощи для дальнейшего помещения в специализированное учреждение. По вызову проводится проверка, — сообщили в дежурном отделе информации и общественных связей МВД по НСО.
На той же улице недавно возник спор, кому принадлежит площадка на Кропоткина.