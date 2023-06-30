Кому принадлежит площадка на Кропоткина, из-за которой собачников обливали водой? Отвечает мэрия

Площадка между домами на Галущака и Кропоткина, из-за которой конфликтовали жители, принадлежит дому на Кропоткина. Эта информация следует из ответа мэрии на запрос НГС.
Последние три года соседи не могут поделить площадку между домами. Как рассказывала НГС одна из жительниц дома на Галущака Анна, они с соседями выгуливают там собак. По словам девушки, собачники ведут себя аккуратно, а за животными убирают. Председательница ТСЖ дома на Кропоткина утверждала, что площадка принадлежит их дому, а собаки портят газон и растения. Чтобы отвадить собаководов, она поливала их из шланга и грозилась отравить собак.
— Согласно публичной кадастровой карте города Новосибирска, преобладающая часть земельного участка, расположенного между указанными многоквартирными домами, принадлежит многоквартирному дому на улице Кропоткина, — говорится в ответе мэрии.
Там же указано, что администрация Центрального округа рекомендовала председателю ТСЖ дома на Галущака «регулярно проводить беседу с жителями дома о недопустимости выгула собак в неустановленном месте».
Затем в ответе перечисли статьи и законы, которыми регулируется выгул домашних животных. Из них следует, что решение об использовании земельного участка многоквартирного дома принимается собранием собственников.
Нельзя выгуливать собак на озелененных зонах отдыха, площадях, детских, спортивных площадках, территориях образовательных, медицинских организаций, организаций культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики, пляжах, кладбищах, рынках, в местах проведения массовых мероприятий.
В мэрии отметили, что в этом году планируется начать обустройство площадок для выгула домашних животных, дрессировки собак на придомовых территориях многоквартирных домов.
— Мероприятие планируется реализовывать путем предоставления субсидии из городского бюджета в размере 50% от стоимости обустроенной площадки на вышеуказанные цели, — сказали в мэрии.
Вместе с тем, собственники могут самостоятельно организовать место для выгула домашних животных, определив на общем собрании собственников порядок проведения работ, размер и способ их финансирования.
Два года назад мэрия Новосибирска выпустила постановление о местах для выгула собак. Согласно документу, гулять с домашними животными теперь нельзя, в частности, в озелененных зонах отдыха — грубо говоря, в скверах и парках, где как раз и можно чаще всего встретить собачников. Сибирячка Василиса Шеромова, одна из множества владельцев собак в городе, оценила эффективность такого решения мэрии.