Кому принадлежит площадка на Кропоткина, из-за которой собачников обливали водой? Отвечает мэрия

Последние три года соседи не могут поделить площадку между домами. Как рассказывала НГС одна из жительниц дома на Галущака Анна, они с соседями выгуливают там собак. По словам девушки, собачники ведут себя аккуратно, а за животными убирают. Председательница ТСЖ дома на Кропоткина утверждала, что площадка принадлежит их дому, а собаки портят газон и растения. Чтобы отвадить собаководов, она поливала их из шланга и грозилась отравить собак.