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Василиса Шеромова

владелица собаки
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Василиса Шеромова

владелица собаки

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«53 тысячи собак и одна площадка для выгула». Как мэрия Новосибирска запретила гулять с собаками

Колонка сибирячки о том, что гулять с питомцами можно только на спецплощадках, которых в городе нет

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Одна из самых популярных у собачников зеленых зон в центре города может оказаться для них под запретом

Одна из самых популярных у собачников зеленых зон в центре города может оказаться для них под запретом

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Жительница Новосибирска раскритиковала запрет мэрии на выгул собак

26 мая мэрия Новосибирска выпустила постановление о местах, разрешенных для выгула домашних животных. Среди таких мест — специально оборудованные площадки для выгула и территории общего пользования. Гулять с домашними животными теперь нельзя, в частности, в озелененных зонах отдыха — грубо говоря, в скверах и парках, где как раз и можно чаще всего встретить собачников. По данным мэрии, сегодня в городе нет ни одной площадки, которая была бы обустроена для них муниципалитетом. Большинство собачьих площадок, отмеченных в 2ГИС, как правило, частные, построены на территории новых ЖК и недоступны жителям старой застройки. Василиса Шеромова — одна из тысяч владельцев собак в Новосибирске. Девушка оценила эффективность нового решения мэрии — публикуем ее мнение от первого лица.

Согласно недавно изданному постановлению мэрии, выгул собак отныне разрешен только на специально выделенных для этого площадках. Постановление мэрия издала, а вот площадки — нет.

Есть ли в городе площадки для выгула собак? Есть. Но их недостаточно. Возьмем, к примеру, Советский район, население которого составляет почти 141 тысячу человек. По данным ВЦИОМ, у 38% населения России есть собака. Выходит, что в Советском районе около 53 тысяч собак. Сколько же там собачьих площадок? Мне известна только одна. 53 тысячи собак и одна площадка для выгула. И она даже не указана в 2ГИС. Более того, она находится в лесу, и до нее от ближайшего жилого дома — 3 километра.

Кроме специально оборудованных площадок, выгул разрешен на территориях общего пользования, если они не являются:

1. Озелененными зонами отдыха.

2. Детскими, спортивными площадками.

3. Территориями образовательных, медицинских организаций, организаций культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики.

4. Пляжами.

5. Кладбищами.

6. Рынками.

7. Местами проведения массовых мероприятий.

Все пункты, кроме 1-го, не вызывают вопросов. Но как отличить озелененную зону отдыха от просто зоны с травой, по которой можно гулять? Если предположить, что все газоны — это зоны отдыха, то выходит, что территории общего пользования, по которым гулять не запрещено, это тротуары. Собачьи какашки на тротуаре — еще неприятнее, чем на траве рядом. Особенно когда их некуда убрать.

Мэрия выпустила постановление, выполнение которого физически невозможно. Чтобы проверить, будет ли оно эффективно, достаточно было открыть тот же 2ГИС и посмотреть, хватит ли существующих площадок для выгула для реального количества домашних животных.

По данным 2ГИС, таких площадок официально около 120. В Новосибирске живет уже больше 1,6 миллиона человек. Если по статистике у каждого третьего есть собака, то на каждую площадку для выгула приходится 5 тысяч собак. Также нужно учитывать, что площадки неравномерно распределены по районам. Пускай половина собаковладельцев живет в частном секторе и выгуливает собак на улице — даже эта погрешность не делает соотношение 2,5 тысячи собак на площадку адекватным.

Мне повезло: мы с собакой можем гулять в лесу вокруг Академгородка, что не противоречит постановлению. Даже там за час прогулки я могу встретить пять собак. Моя знакомая живет на улице Урицкого и гуляет с собакой в сквере «Водник» — там одновременно можно встретить до 20 собак. По новому постановлению, в сквере гулять им теперь нельзя. Куда теперь должны вести собак их хозяева — непонятно.

В постановлении говорится, что площадками для выгула дома должны обеспечить управляющие компании, причем на расстоянии не менее 40 метров от домов. Позаботиться о том, чтобы УК взялись за работу, должны сами жильцы. Я не представляю, когда у УК моего дома дойдут руки до площадки для выгула — они не могут даже освещение на детской площадке обеспечить уже несколько месяцев.

Василиса и ее питомица Спика живут в Академгородке и считают, что им <nobr class="_">повезло —</nobr> вокруг есть лес. Гулять возле дома им негде

Василиса и ее питомица Спика живут в Академгородке и считают, что им повезло — вокруг есть лес. Гулять возле дома им негде

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А где размещать площадки для выгула в густо застроенных районах? В случае, если площадка будет предназначена для выгула собак из двух и более рядом стоящих домов, чья УК должна строить площадку? Кто будет это финансировать? Если это не запланировано изначально жилым комплексом, это очень сложно. Землю просто так в черте города не найти.

Рядом со мной есть площадка, но она не для выгула, а для тренировки собак. И вообще все площадки, которые я видела, оборудованы именно для тренировки: там горочки, лесенки, качельки. Если собаки будут ходить туда регулярно в туалет, то, например, какашки еще уберут, а что делать с мочой — непонятно. И через некоторое время, естественно, начнутся проблемы.

Большая проблема с выгулом заключается еще в том, что у нас нет специальных контейнеров для отходов. Собачьи отходы должны отдельно утилизироваться. Если бы хотя бы в парках, где до запретов гуляли с собаками, стояли такие контейнеры, а не просто урны, которые тоже тяжело найти, уже было бы хорошо. В США с собаками гуляют в парках: там стоят диспенсеры для собачьих пакетиков и есть урны для них. Созданы все условия, в которых тебе будет просто убрать за собакой.

У нас же это — как запрещать выброс мусора и ставить одну урну на район. Это очень показательно на примере центрального пляжа: люди не против донести мусор до урны, если она есть на обозримой дистанции. И даже если урн мало, народ начинает складывать мусор вокруг переполненных урн. То есть в людях есть стремление к порядку ровно на такое количество усилий — донести до ближайшей урны. Метаться по городу и искать урну в радиусе 5 км никто не будет, сколько ни постановляй запреты на выброс мусора. С выгулом такая же история.

Единственное, что новый запрет мэрии сделал, это потратил время чиновников, которые его написали. Ничего не изменится, потому что нет условий, в которых что-то изменилось бы. А ведь решение может быть достаточно простым: нужно просто обязать управляющие компании разместить диспенсеры с собачьими пакетами прямо в подъездах. Сделать это гораздо реальнее и проще, чем требовать строительства площадок для выгула там, где сделать это невозможно.

Ранее городские власти приняли еще одно решение о скверах: в одном из них запретили кататься на электросамокатах.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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выгул собакмэрия Новосибирскапарки и скверы
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