«53 тысячи собак и одна площадка для выгула». Как мэрия Новосибирска запретила гулять с собаками

Согласно недавно изданному постановлению мэрии, выгул собак отныне разрешен только на специально выделенных для этого площадках. Постановление мэрия издала, а вот площадки — нет.



Есть ли в городе площадки для выгула собак? Есть. Но их недостаточно. Возьмем, к примеру, Советский район, население которого составляет почти 141 тысячу человек. По данным ВЦИОМ, у 38% населения России есть собака. Выходит, что в Советском районе около 53 тысяч собак. Сколько же там собачьих площадок? Мне известна только одна. 53 тысячи собак и одна площадка для выгула. И она даже не указана в 2ГИС. Более того, она находится в лесу, и до нее от ближайшего жилого дома — 3 километра .



Кроме специально оборудованных площадок, выгул разрешен на территориях общего пользования, если они не являются:



1. Озелененными зонами отдыха.

2. Детскими, спортивными площадками.

3. Территориями образовательных, медицинских организаций, организаций культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики.

4. Пляжами.