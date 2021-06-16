«53 тысячи собак и одна площадка для выгула». Как мэрия Новосибирска запретила гулять с собаками

Жительница Новосибирска раскритиковала запрет мэрии на выгул собак
26 мая мэрия Новосибирска выпустила постановление о местах, разрешенных для выгула домашних животных. Среди таких мест — специально оборудованные площадки для выгула и территории общего пользования. Гулять с домашними животными теперь нельзя, в частности, в озелененных зонах отдыха — грубо говоря, в скверах и парках, где как раз и можно чаще всего встретить собачников. По данным мэрии, сегодня в городе нет ни одной площадки, которая была бы обустроена для них муниципалитетом. Большинство собачьих площадок, отмеченных в 2ГИС, как правило, частные, построены на территории новых ЖК и недоступны жителям старой застройки. Василиса Шеромова — одна из тысяч владельцев собак в Новосибирске. Девушка оценила эффективность нового решения мэрии — публикуем ее мнение от первого лица.
Согласно недавно изданному постановлению мэрии, выгул собак отныне разрешен только на специально выделенных для этого площадках. Постановление мэрия издала, а вот площадки — нет.
Есть ли в городе площадки для выгула собак? Есть. Но их недостаточно. Возьмем, к примеру, Советский район, население которого составляет почти
Кроме специально оборудованных площадок, выгул разрешен на территориях общего пользования, если они не являются:
1. Озелененными зонами отдыха.
2. Детскими, спортивными площадками.
3. Территориями образовательных, медицинских организаций, организаций культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики.
4. Пляжами.
5. Кладбищами.
6. Рынками.
7. Местами проведения массовых мероприятий.
Все пункты, кроме
Мэрия выпустила постановление, выполнение которого физически невозможно. Чтобы проверить, будет ли оно эффективно, достаточно было открыть тот же 2ГИС и посмотреть, хватит ли существующих площадок для выгула для реального количества домашних животных.
По данным 2ГИС, таких площадок официально около 120. В Новосибирске живет уже больше
Мне повезло: мы с собакой можем гулять в лесу вокруг Академгородка, что не противоречит постановлению. Даже там за час прогулки я могу встретить пять собак. Моя знакомая живет на улице Урицкого и гуляет с собакой в сквере «Водник» — там одновременно можно встретить до
В постановлении говорится, что площадками для выгула дома должны обеспечить управляющие компании, причем на расстоянии не менее
А где размещать площадки для выгула в густо застроенных районах? В случае, если площадка будет предназначена для выгула собак из двух и более рядом стоящих домов, чья УК должна строить площадку? Кто будет это финансировать? Если это не запланировано изначально жилым комплексом, это очень сложно. Землю просто так в черте города не найти.
Рядом со мной есть площадка, но она не для выгула, а для тренировки собак. И вообще все площадки, которые я видела, оборудованы именно для тренировки: там горочки, лесенки, качельки. Если собаки будут ходить туда регулярно в туалет, то, например, какашки еще уберут, а что делать с мочой — непонятно. И через некоторое время, естественно, начнутся проблемы.
Большая проблема с выгулом заключается еще в том, что у нас нет специальных контейнеров для отходов. Собачьи отходы должны отдельно утилизироваться. Если бы хотя бы в парках, где до запретов гуляли с собаками, стояли такие контейнеры, а не просто урны, которые тоже тяжело найти, уже было бы хорошо. В США с собаками гуляют в парках: там стоят диспенсеры для собачьих пакетиков и есть урны для них. Созданы все условия, в которых тебе будет просто убрать за собакой.
У нас же это — как запрещать выброс мусора и ставить одну урну на район. Это очень показательно на примере центрального пляжа: люди не против донести мусор до урны, если она есть на обозримой дистанции. И даже если урн мало, народ начинает складывать мусор вокруг переполненных урн. То есть в людях есть стремление к порядку ровно на такое количество усилий — донести до ближайшей урны. Метаться по городу и искать урну в радиусе
Единственное, что новый запрет мэрии сделал, это потратил время чиновников, которые его написали. Ничего не изменится, потому что нет условий, в которых что-то изменилось бы. А ведь решение может быть достаточно простым: нужно просто обязать управляющие компании разместить диспенсеры с собачьими пакетами прямо в подъездах. Сделать это гораздо реальнее и проще, чем требовать строительства площадок для выгула там, где сделать это невозможно.
Ранее городские власти приняли еще одно решение о скверах: в одном из них запретили кататься на электросамокатах.
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