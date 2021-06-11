Власти Новосибирска решили закрыть сквер Славы для электросамокатов

Первый сервис подписал соглашение об ограничениях движения на электросамокатах в Новосибирске
Мэрия Новосибирска подписала соглашение по использованию электросамокатов в городе с компанией Urent. Передвижение на транспорте этой фирмы будет ограничено некоторыми правилами.
Самокаты Urent не должны будут передвигаться в парках на пешеходных зонах, однако можно будет ездить на велодорожках не быстрее
Парковки электросамокатов запретят ставить на территории парков, скверов, проезжей части, автопарковках, газонах и тротуарах, если оставшаяся часть будет менее 2,25 метра. Нельзя будет оставлять самокаты ближе чем в 5 метрах от остановок общественного транспорта, 15 метрах — от станций метрополитена и 30 метрах — от памятников и объектов культурного наследия.
— Территория Монумента Славы и прилегающего к нему сквера Славы будут закрыты для проезда. Двигаться на самокатах можно будет только по периметру. Это связано с недостаточно широкими тротуарами и высоким пешеходным трафиком, — сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.
НГС направил запрос в пресс-службу компании Urent, чтобы узнать, когда начнут действовать ограничения и повлияют ли они на стоимость услуги.
Мэрия планировала подписать соглашение на прошлой неделе, однако этого не удалось сделать из-за того, что главные офисы компаний находятся в Москве.