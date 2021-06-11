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Власти Новосибирска решили закрыть сквер Славы для электросамокатов

Сегодня первый сервис проката подписал с мэрией соглашение о ряде ограничений

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Скорость электросамокатов ограничили до <nobr class="_">20 км/ч</nobr>

Скорость электросамокатов ограничили до 20 км/ч

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Первый сервис подписал соглашение об ограничениях движения на электросамокатах в Новосибирске

Мэрия Новосибирска подписала соглашение по использованию электросамокатов в городе с компанией Urent. Передвижение на транспорте этой фирмы будет ограничено некоторыми правилами.

Самокаты Urent не должны будут передвигаться в парках на пешеходных зонах, однако можно будет ездить на велодорожках не быстрее 15 км/ч. Скорость на улицах с интенсивным движением, тротуарах общего пользования и в жилых зонах ограничат до 15 км/ч. Со скоростью в 20 км/ч можно будет двигаться на велодорожках и специальной инфраструктуре.

Парковки электросамокатов запретят ставить на территории парков, скверов, проезжей части, автопарковках, газонах и тротуарах, если оставшаяся часть будет менее 2,25 метра. Нельзя будет оставлять самокаты ближе чем в 5 метрах от остановок общественного транспорта, 15 метрах — от станций метрополитена и 30 метрах — от памятников и объектов культурного наследия.

— Территория Монумента Славы и прилегающего к нему сквера Славы будут закрыты для проезда. Двигаться на самокатах можно будет только по периметру. Это связано с недостаточно широкими тротуарами и высоким пешеходным трафиком, — сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

НГС направил запрос в пресс-службу компании Urent, чтобы узнать, когда начнут действовать ограничения и повлияют ли они на стоимость услуги.

Мэрия планировала подписать соглашение на прошлой неделе, однако этого не удалось сделать из-за того, что главные офисы компаний находятся в Москве.

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ограничениямэрияэлектросамокаты
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