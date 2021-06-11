Власти Новосибирска решили закрыть сквер Славы для электросамокатов

Мэрия Новосибирска подписала соглашение по использованию электросамокатов в городе с компанией Urent. Передвижение на транспорте этой фирмы будет ограничено некоторыми правилами.

Самокаты Urent не должны будут передвигаться в парках на пешеходных зонах, однако можно будет ездить на велодорожках не быстрее 15 км/ч . Скорость на улицах с интенсивным движением, тротуарах общего пользования и в жилых зонах ограничат до 15 км/ч . Со скоростью в 20 км/ч можно будет двигаться на велодорожках и специальной инфраструктуре.