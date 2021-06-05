Мэрия Новосибирска не смогла подписать соглашение о правилах передвижения на электросамокатах

В Новосибирске перенесли срок введения правил движения на электросамокатах
Департамент мэрии Новосибирска не заключил соглашение с сервисами Whoosh и Urent, которое бы регламентировало правила передвижения на электросамокатах в городе. Ранее власти сообщали, что планируют подписать документ на этой неделе.
— Несмотря на выраженную готовность компаний к сотрудничеству с мэрией города Новосибирска в отношении дальнейшего развития сервиса кикшеринга, сложная многоступенчатая система управления компаниями с головным офисом в Москве негативно влияет на оперативность принятия решений и реагирования, — сообщили НГС в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Новосибирска.
Ранее власти сообщили, что по новому соглашению скорость передвижения на самокатах планируют ограничить примерно до
В мэрии уточнили, что на данный момент правила работы сервисов проката не изменились. Сроки заключения соглашения о местах парковок перенесли. При этом власти уже готовы предоставить документ на подписание сервисам Whoosh и Urent. НГС направил запросы этим компаниям, чтобы выяснить, когда они смогут заключить договор о правилах пользования самокатами в городе.
Ранее редактор НГС проверил, как в Новосибирске работает поминутный прокат электросамокатов. Он сам прокатился по улицам города и сравнил цену на этот вид транспорта со стоимостью поездок на такси. Подробности читайте в нашем материале.