Мэрия Новосибирска не смогла подписать соглашение о правилах передвижения на электросамокатах

Департамент мэрии Новосибирска не заключил соглашение с сервисами Whoosh и Urent, которое бы регламентировало правила передвижения на электросамокатах в городе. Ранее власти сообщали, что планируют подписать документ на этой неделе.

— Несмотря на выраженную готовность компаний к сотрудничеству с мэрией города Новосибирска в отношении дальнейшего развития сервиса кикшеринга, сложная многоступенчатая система управления компаниями с головным офисом в Москве негативно влияет на оперативность принятия решений и реагирования, — сообщили НГС в департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Новосибирска.