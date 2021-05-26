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В Новосибирске введут новые правила для передвижения на электросамокатах. Как теперь ездить?

Часть тротуаров предлагают отдать только пешеходам. И это еще не все нововведения

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Парковки для самокатов могут сделать платными

Парковки для самокатов могут сделать платными

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Мэрия предложила ограничить скорость электросамокатов в Новосибирске

Со следующей недели в Новосибирске, возможно, начнут действовать новые правила для тех, кто передвигается на электросамокатах. Мэрия планирует подписать соглашения со всеми сервисами по аренде, которые сейчас работают в городе.

— Мы предложили привязать строки в правилах благоустройства Новосибирска в части ширины тротуара, которую нельзя занимать нестационарными мобильными другими объектами. Данная ширина — 2,25 м. Также предложили не загромождать и не загораживать входы на остановки общественного транспорта и метрополитена, — рассказал Виталий Витухин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии.

Также предлагается регламентировать скорость передвижения по городу на электросамокатах — она может составить 15–25 км/ч. Владельцы могут ограничивать ее дистанционно.

Виталий Витухин заявил, что встретился с представителями компаний Urent и Whoosh, которые сдают самокаты в аренду в Новосибирске. Предполагается, что они будут следовать локальным правилам, пока новые не будут введены на федеральном уровне. Также в городе планируют сделать платными парковки для самокатов.

На федеральном уровне сейчас рассматривают проект, который будет регламентировать передвижение на сигвеях, гироскутерах, моноколесах и электросамокатах. Пока он не будет принят, муниципалитеты не могут ввести другие правила для движения на таких видах транспорта.

Ранее, этой весной, НГС испытал поминутный прокат электросамоката. Мы выяснили, насколько удобен вид транспорта, и сравнили цену на него с такси. Что получилось — читайте в обзоре нашего авторедактора. А как передвигаться на электросамокатах и чем это опасно — смотрите нашу инструкцию из 10 карточек.

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