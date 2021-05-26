В Новосибирске введут новые правила для передвижения на электросамокатах. Как теперь ездить?

Со следующей недели в Новосибирске, возможно, начнут действовать новые правила для тех, кто передвигается на электросамокатах. Мэрия планирует подписать соглашения со всеми сервисами по аренде, которые сейчас работают в городе.

— Мы предложили привязать строки в правилах благоустройства Новосибирска в части ширины тротуара, которую нельзя занимать нестационарными мобильными другими объектами. Данная ширина — 2,25 м . Также предложили не загромождать и не загораживать входы на остановки общественного транспорта и метрополитена, — рассказал Виталий Витухин, начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии.

