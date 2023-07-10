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Срочно«Жигули» выгорели на трассе после ДТП с фурой
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«От "Жигули" ничего не осталось»: на трассе в Кемеровской области произошло страшное ДТП с фурой

Легковая машина загорелась после столкновения

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В ДТП мог погибнуть человек

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В Кемеровской области на трассе между Кемерово и Мариинском произошло жуткое ДТП. В результате, предположительно, погиб водитель «Жигули». Информацию о ДТП разместили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

— На трассе между Кемерово и Мариинском «Жигули» вылетели на встречную полосу и врезались в фуру. Легковой автомобиль загорелся, — сообщили очевидцы в группе.

На видеозаписи, которую прислал подписчик, фура стоит у обочины. Рядом догорает легковой автомобиль. Вокруг стоят люди.

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Машина загорелась на месте

Видео: группа «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

— От «Жигули» ничего не осталось, — говорит автор ролика.

Информацию о пострадавших свидетели не предоставили. Один из подписчиков «АСТ-54» сообщил, что за рулем легковой машины находился его знакомый, и он скончался. В переписке с НГС мужчина отказался прокомментировать произошедшее.

В Госавтоинспекции по Кемеровской области корреспонденту НГС сообщили, что в настоящее время информацию по этому происшествию уточняют — пока в ведомстве не выяснили, к кому региону относится участок дороги.

Ранее НГС писал о том, что на днях в Новосибирской области в фуру врезался рейсовый автобус. Из-за аварии образовалась большая пробка.

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ДТПТрассаКемеровская область
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