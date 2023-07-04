Стало известно, за что сибиряк жестко наказал падчерицу, которая кричала на видео, — девочка сейчас на обследовании

9-летняя девочка в Убинском районе, крики которой из-за избиения записали на видео, сейчас находится на обследовании в больнице вместе со своими братьями и сестрами. Дети объяснили, из-за чего так рассердился на нее отчим.
— Маму с пятью детьми госпитализировали на обследование, в том числе и пострадавшую девочку. Все дети в голос говорят, что папа их не избивает и что тут такая сложилась ситуация, что девочка пошла гулять, оставив младших без присмотра, — сообщила НГС уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.
Ситуация взята ею под личный контроль.
— Полиция вчера задерживала отчима и опрашивала. Будем работать с этой семьей. На учете семья не состояла, но живет, по нашей информации, на пособия. Нужно им помогать, в том числе и работать с поведением и реакцией отчима, — подчеркнула Надежда Болтенко.
Следователи продолжают доследственную проверку по
Ранее НГС писал о том, как отчим и мать в Екатеринбурге издевались над дочерью. Девушка ушла от них сразу после того, как окончила школу.