«Это был единичный случай, наказал ребенка»: что известно о ситуации в семье, где девочка истошно кричала на видео

Следователи и полиция проверяют семью, в которой жила 9-летняя девочка в Убинском районе — ее крики из-за избиения записали на видео.
— Семья действительно на учете не состояла. Там пять детей. Систематического избиения не было. Это был единичный случай, наказал так ребенка, — объяснил источник НГС, знакомый с ситуацией.
Полиция, по его данным возбудила уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои».
— Никаких там переломов не было, — добавил источник.
Сообщается, что ролик, который быстро распространился в соцсетях сняли дети. Они записали крики 9-летней девочки, которую якобы избивает отчим.
На видеозаписи дети ходят возле многоквартирного дома под окнами. Из одной из квартир раздаются жуткие звуки — плач ребенка и просьбы остановиться. Затем, слышится хлопок и громкий плач.
При этом следователи продолжают доследственную проверку по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего».
Дети остаются в семье.
В ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно ответить на запрос.
Ранее НГС писал о том, как отчим и мать в Екатеринбурге издевались над дочерью. Девушка ушла от них сразу после того, как окончила школу.