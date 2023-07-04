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«Это был единичный случай, наказал ребенка»: что известно о ситуации в семье, где девочка истошно кричала на видео

Уголовное дело возбудила полиция, следователи проводят свою проверку

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Сообщается, что жуткий ролик, который быстро распространился в соцсетях сняли дети

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Следователи и полиция проверяют семью, в которой жила 9-летняя девочка в Убинском районе — ее крики из-за избиения записали на видео.

— Семья действительно на учете не состояла. Там пять детей. Систематического избиения не было. Это был единичный случай, наказал так ребенка, — объяснил источник НГС, знакомый с ситуацией.

Полиция, по его данным возбудила уголовное дело по ст. 116 УК РФ «Побои».

— Никаких там переломов не было, — добавил источник.

Сообщается, что ролик, который быстро распространился в соцсетях сняли дети. Они записали крики 9-летней девочки, которую якобы избивает отчим.

На видеозаписи дети ходят возле многоквартирного дома под окнами. Из одной из квартир раздаются жуткие звуки — плач ребенка и просьбы остановиться. Затем, слышится хлопок и громкий плач.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Группа «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

При этом следователи продолжают доследственную проверку по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание несовершеннолетнего».

Дети остаются в семье.

В ГУ МВД по Новосибирской области не смогли оперативно ответить на запрос.

Ранее НГС писал о том, как отчим и мать в Екатеринбурге издевались над дочерью. Девушка ушла от них сразу после того, как окончила школу.

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